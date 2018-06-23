6／23三大報頭條要聞

2018年06月23日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

高雄氣爆高巿府代位求償向榮化、華運及中油合計求償逾10億餘元，高雄地院22日以中油無過失，高巿府、榮化及華運間的過失負擔比例分別為40％、30％及30％，判榮化及華運應連帶賠償3億6551萬餘元，仍可上訴；災民因未對高巿府求償，也過了2年請求權時效，無法再向高市府求償。

●內馬又在場中跪地痛哭，這次卻是興奮釋放苦悶淚水！前役跟瑞士踢和的「森巴軍團」巴西，22日靠著庫提紐、內馬在傷停補時各進1球，最終2比0力挫哥斯大黎加，拿下俄羅斯世足賽首勝，2連敗的哥斯大黎加，提前宣告淘汰。

●陸美貿易戰，台灣掃到颱風尾！大陸商務部昨日公告對台灣、美國與韓國進口苯乙烯反傾銷終判結果，台廠反傾銷稅率為3.8％至4.2％，今日起執行，雖被課稅率最低，但此案卻是陸方近8年來首宗終裁台反傾銷的新案。中槍的台化副董事長洪福源低調表示，台化被課最低的3.8％稅率，此案對市場影響還待觀察。

●蔡英文總統昨日接見「華府智庫『布魯金斯研究院』台海比較政治研究新秀學者團」、前美國在台協會主席卜睿哲一行，蔡總統表示，近期中共對台打壓力道不斷增強，無助兩岸關係發展；台灣會持續跟美國以及理念相近的國家合作，為區域和平繁榮跟穩定作出貢獻。

◎旺報

●兩岸統一的議題，近段時間以來，似乎從未來式變成進行式。今年兩會政府工作報告，首次寫到「推進」和統進程，今年5月在武漢舉辦的首屆「國家統一與民族復興」研討會，則是首次明確將「統一」做為大會主題，會上的一些小組討論子題，指向性更是明確。參與該論壇的學者直言，目前大陸涉台圈強硬派占上風，會聽到較多嚴厲的聲音，在這樣的號召下，可能將會風起雲湧。

●因應民進黨再次執政，大陸重新摸索對台策略，近期我邦交國受影響，蔡政府執政兩年失去四個邦交國，其中光5月一連有多明尼加及布吉納法索與我斷交，遭逢「閃電斷交」；以經濟實力持續施壓外國企業，修改對台灣的稱呼，等同讓「台灣香港化」，與各國發表宣言或公報時，也從要求「不支持」台獨，升級成「反對」台獨。學者認為，這是大陸領導人習近平的基本政策，塑造出大方向、不可逆轉的情勢。

●繼中興通訊之後，華為再度成為美國會鎖定封殺對象。據路透與華爾街見聞報導，21日有多名美國參、眾議員聯名致信谷歌CEO桑德爾‧皮柴（Sunder Pichai），要求谷歌應減少與華為的商業往來，信中指控華為正對美國國家安全構成威脅，谷歌應重新考慮與華為的技術合作項目。

●1949年10月25日發生的古寧頭戰役，安岐是主戰場，戰後遺下近千名國共兩軍的遺骸，當地居民出於同情心將遺骸收集埋葬、建將軍廟，四時祭拜。近年來，來祭拜將軍廟的大陸人士絡繹不絕，金門縣政府為兩岸和平發展著想，以公地換民地的方式將安岐將軍廟擴建為和平紀念公園。

◎工商時報

●外資減碼力道不縮手，連6日賣超台股，壓抑大型權值股表現，台股三王及股后皆跌破月線，法人預期，下周資金「抓小放大」趨勢不變，包括鼎元、達方等13檔股本不到100億，且股價站穩月線之上，更同獲外資、投信加碼，可望在盤勢震盪之際率先突圍。

●繼中國大陸與墨西哥之後，歐盟也對美國關稅措施採取報復。歐盟周五起對28億歐元（32億美元）的美國貨品課徵懲罰性關稅，尤其鎖定來自川普總統與共和黨票倉的產品，像是波本酒、哈雷機車、柳橙汁等，宣告歐美貿易戰正式點燃戰火！

●美國在全球掀起貿易衝突，連帶使得貨櫃船運市場運價先「嚇」跌。上海傳出消息，不少貨主已決定延遲1個月出貨，最大貨櫃船公司馬士基將美西線運價降兩成，海洋聯盟則抽掉下周華南到美西線1個航班，而大陸官方又在此時否決船公司開徵緊急燃油附加費申請案，市場風聲鶴唳。

●財經媒體CNBC報導，國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）周四表示，全球貿易緊張局勢是歐元區面臨的最大經濟風險。拉加德亦指出，歐元區經濟動能目前略為放緩，IMF可能在今年7月時「適度」下修該區經濟預測。

(中時電子報)