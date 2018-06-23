表演廳化作「時間現場」《時光‧變奏》掀今夏獨立音樂熱潮

2018年06月23日 06:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年台灣夏天很「動聽」！金曲獎今（23日）晚登場，緊接著貢寮海洋音樂季也熱烈展開！近年來，獨立音樂屢屢大放異彩！今年夏天就來誠品音樂廳傾聽這些音樂人開唱吧！

同樣入圍第29屆金曲獎的柯泯薰在8月11日接力演出《離開就是回來》，背著招牌大吉他的柯泯薰，纖細的身軀卻能唱出清亮、充滿能量的聲音。（主辦單位提供）

2018「誠品Fun聲」邀請獨立創作者走進有別以往live house的演出空間，以《時光‧變奏》為題，將表演廳化作「時間現場」，蘇珮卿、柯泯薰、PiA、Hello Nico四組耀眼音樂人以嶄新的音樂風格接力開唱。此系列去年推出即創搶票熱潮，吸引近2,000名樂迷入場欣賞的佳績。

澆花系女孩PiA將在9月14、15日帶來第八年的「生日音樂會」，這是今年首度在台北有Full Band的專場，也邀請歌迷一人五票決定演出曲目，並許願最想聽到PiA翻唱的歌曲。（主辦單位提供）

2018「誠品Fun聲」以《時光‧變奏》為主題，邀請四組風格截然不同的音樂人，用獨到的觀看方式詮釋時空，邀請歌迷跳脫規律分秒、自在想像，感受時空的流轉與音樂能量的凝聚。

7/21首先登場的是入圍本屆金曲獎「最佳新人獎」、亞洲獨一無二的豎琴創作歌手蘇珮卿，蘇打綠青峰也背書推薦、毛遂自薦為她填詞；同樣獲青峰力薦、也入圍金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」的柯泯薰在8/11帶著全新創作接力演出；「澆花系」療癒歌手PiA用Full band舉辦生日音樂派對；新世代人氣樂團Hello Nico今年台北最後專場，也以特別的弦樂編制加入2018「誠品Fun聲」。

(中時電子報)