山林披上粉紅新娘紗？「酸藤」為夏季添浪漫

台灣山區常見的原生植物「酸藤」，對於植物生態不會造成嚴重影響。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

山林不是只有綠色，淡淡粉紅為夏天添浪漫！近期新北市山區出現藤蔓開紅花，環繞整個樹冠層，好像山林披上粉紅色的新娘紗，有民眾誤認為是外來入侵植物「小花蔓澤蘭」在山區擴散蔓延，經農業局查證後指出，覆蓋在樹冠層上，原來是台灣山區常見的原生植物「酸藤」，對於植物生態不會造成嚴重影響。

特有生物研究保育中心主任黃士元表示，「酸藤」生長於臺灣低海拔山區或荒地中，為多年生蔓性藤木，屬夾竹桃科植物，全國山區普遍分布，幼嫩時呈淡紫紅色，每年4月到6月，開出粉紅色或紅色小花，花序為聚繖狀圓錐花序，葉片橢圓形或橢圓狀倒卵形，以纏繞的方式來進行攀爬，常形成大藤本纏繞樹冠上，開花時在附生植物冠層形成粉紅色或紅色傘頂，呈不連續點狀分布，不影響樹木行光合作用。

「小花蔓澤蘭」葉片呈三角狀卵型，呈連續大面積覆蓋，使樹木失去與陽光接觸的空間，進而無法行使光合作用死亡，故有「綠癌」之稱。

農業局表示，目前正是酸藤花期，新北市多處山頭可見到ㄧ整片粉紅色的酸藤鋪蓋在森林的樹冠層，形同披上一層粉紅色頭紗，遠觀與外來入侵植物「小花蔓澤蘭」近似，很容易被混淆，農業局每年都有針對外來入侵植物做好防治工作，如有發現外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，歡迎來電通報（電話：(02)2960-3456轉3122李先生），共同維護我們美麗的山林。

(中時電子報)

台灣山區常見的原生植物「酸藤」，對於植物生態不會造成嚴重影響。（新北市農業局提供）
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