《翻爆旺寵物》超Ｑ陣容！療癒系寵物 萌出新高度

2018年06月23日 11:31 中時電子報 綜合報導

◎內寮溼地斑龜產卵 「龜兒子」來報到

基隆市安樂區內寮溼地孕育一群台灣原生種斑龜，但因為斑龜經常「趴趴走」，導致有隻母龜去年「壓馬路」時慘被輾斃，安樂區公所對此豎立了提醒「烏龜出沒」的號誌，另外志工也積極協助復育，最近傳來好消息，龜媽媽在沙坑生出了20多顆卵，且已有2隻「龜兒子」孵出來，讓志工們不亦樂乎。

◎水族界新寵兒 身價上百萬

漁民眼中的「第一毒怪」魟魚，搖身一變水族界新寵兒！家住新北市蘆洲區的林佳宗是養殖觀賞用魟魚的達人，飼養了30隻珍奇魟魚中，其中3隻小白魟全台只有15隻，最頂級的身價上看百萬元，但愛魟成痴的林佳宗只養不賣，笑稱：「他們不能用價格來衡量！」

◎議員養鸚鵡 先教牠喊凍蒜

國民黨桃園市議員黃婉如近期養了1隻折衷鸚鵡「少爺」，一度因為全身翠綠色讓身為藍營忠貞黨員的她卻步，直到看到「少爺」展翅露出藍色羽翼，發現是「綠皮藍骨」，二話不說直接買下，才2個月大的「少爺」會說「嗨」等單字，年底要挑戰議員9連霸的黃婉如笑說要教牠喊「凍蒜」。

◎鸚鵡貝多芬 教室最佳公關

「貝多芬是最佳公關！」賦格音樂教室老闆賴聖鵬說，澳洲彩虹吸蜜鸚鵡「貝多芬」是鎮店之鳥，陪伴學員及他一雙子女學音樂多年。「貝多芬」很愛秀在音樂教室薰陶多年的功力，只要有人現場彈奏鋼琴，牠最愛飛到鍵盤上有模有樣地唱和，深受大小朋友青睞，知名度比老闆還高。

◎恐貓變寵貓 6浪貓成一家人

有些人天生怕貓狗，愛上貓狗似乎不可能，但其實那就像《傲慢與偏見》的伊莉莎白與達西先生，當有機會和時間相處，誤解就能化解，恐懼會變成喜愛，劉素蘭和她家的6隻貓就是如此。

◎看魚仔游水 舒壓程度破表

髮型師史威尼小學就喜歡到夜市撈魚回家養，生了一堆魚寶寶，十分有成就感，從此愛上養魚，種類包括金魚、孔雀魚、小紅球等10多種，他喜歡看著魚仔游來游去，相當舒壓療癒。打趣的是，他還養了貓咪，幸好魚貓和平共處，沒出現電視貓抓魚的畫面。

(中時電子報)