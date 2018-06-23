年改洪水來了！這個產業將首當其衝

2018年06月23日 07:48 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

軍公教年金改革7月即將上路，台灣旅館商業同業公會全聯會理事長張榮南表示觀光產業絕對首當其衝。陸客來台已減少200萬，東南亞和東亞國家旅客來台觀光數又無法彌補流失的客源，若再失去軍公教的「國民旅遊」能力，台灣觀光產業將受到更嚴峻的考驗。

據港媒《中評社》報導，張榮南指出由於軍公年金改革7月即將上路，預期心理與消費信心已衝擊觀光產業。這次的衝擊不是只有墾丁或恆春半島的觀光產業，而是全台都受到嚴重衝擊，桃園以南尤其嚴重！高雄、屏東、花蓮、台東等地的觀光產業都是重災區。今年桃園以南的七、八月旅館訂單只剩下兩、三成，但是去年桃園以南七、八月份訂房依舊有五成，今年跟去年同期相比已經掉了兩三成。

張榮南表示，將心比心如果你也是退休金被砍的軍公教退休人員，退休後為了生活一定會把錢「多打幾個結」。但政府改革缺乏配套措施，而施行的影響層面卻是老百姓承擔。台灣現在陸客已少了200萬，東南亞、東北亞旅客本來就少，若再失去台灣「國民旅遊」動力，台灣觀光產業將面臨嚴峻的考驗。

張榮南建議蔡政府應考慮發放「消費券」刺激買氣，否則台灣觀光產業在失去陸客後，又將失去「國民旅遊」動力，這樣下去台灣觀光一定要「包起來」（完蛋了），民怨一定衝擊年底選情。

(中時電子報)