年改洪水來了！這個產業將首當其衝

陸客來台已減少200萬，東南亞和東亞國家旅客來台觀光數又無法彌補流失的客源，若再失去軍公教的「國民旅遊」能力，台灣觀光產業將受到更嚴峻的考驗。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
/整理報導

軍公教年金改革7月即將上路，台灣旅館商業同業公會全聯會理事長張榮南表示觀光產業絕對首當其衝。陸客來台已減少200萬，東南亞和東亞國家旅客來台觀光數又無法彌補流失的客源，若再失去軍公教的「國民旅遊」能力，台灣觀光產業將受到更嚴峻的考驗。

據港媒《中評社》報導，張榮南指出由於軍公年金改革7月即將上路，預期心理與消費信心已衝擊觀光產業。這次的衝擊不是只有墾丁或恆春半島的觀光產業，而是全台都受到嚴重衝擊，桃園以南尤其嚴重！高雄、屏東、花蓮、台東等地的觀光產業都是重災區。今年桃園以南的七、八月旅館訂單只剩下兩、三成，但是去年桃園以南七、八月份訂房依舊有五成，今年跟去年同期相比已經掉了兩三成。

張榮南表示，將心比心如果你也是退休金被砍的軍公教退休人員，退休後為了生活一定會把錢「多打幾個結」。但政府改革缺乏配套措施，而施行的影響層面卻是老百姓承擔。台灣現在陸客已少了200萬，東南亞、東北亞旅客本來就少，若再失去台灣「國民旅遊」動力，台灣觀光產業將面臨嚴峻的考驗。

張榮南建議蔡政府應考慮發放「消費券」刺激買氣，否則台灣觀光產業在失去陸客後，又將失去「國民旅遊」動力，這樣下去台灣觀光一定要「包起來」（完蛋了），民怨一定衝擊年底選情。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

「只在乎兇手的命」 林郁方斷言…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。