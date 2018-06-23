大逆轉！馬蓉首受訪「和宋喆不熟」 爆王寶強才是出軌男

2018年06月23日 08:05 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

王寶強2016年在網上發出聲明，表示妻子馬蓉與自己的經紀人宋喆婚外情，他宣布將和馬蓉離婚，而後她成為外界攻擊辱罵的目標。昨兩人的離婚案二審後，馬蓉是這兩年內首度公開受訪，談到被說出軌偷吃，她透露自己和宋喆根本不熟，兩人僅是工作上來往，甚至大爆王寶強才是出軌的那一方！

馬蓉這回受訪，鉅細靡遺回應了所有先前的傳聞，其中鬧得最大的，莫過於她背著王寶強和宋喆交往，但她堅決否認，更說自己曾在網上提過「不是不爆，時候未到」的用意就在此；馬蓉強調和宋喆就是工作上的交流，很多時候宋喆會和她外出，多半也都是王寶強指派，不解為何會被冠上兩人偷情的名目。

馬蓉與宋喆這張合照被說是出軌證據，可馬蓉也出示證據，表示這是慶生會，大家都摟著她入鏡，當天王寶強也在場！（圖／翻攝新浪娛樂）

不過由於先前網上流傳許多馬蓉與宋喆的親暱照，馬蓉就說太多假消息，並以先前網友提出一張宋喆摟著她入鏡慶生的照片舉例，她表示那天是慶生會，整個會上還有其他工作人員，大家一一和她拍照都是摟著入鏡，就連王寶強也在場！

並談到先前王寶前忙拍《大鬧天竺》時，因為兒子本來也有一點戲份，馬蓉辦妥兒子簽證要前往印度時，卻偶然聽到劇組人員說了聲「導演女朋友來了」（王寶強為該片導演），隨後她更看到了機票信息，馬蓉就得知了王寶強與劉姓女子的關係，之後她不願去印度探班，兒子最終也是由父母親帶過去。

事後馬蓉向王寶強提了離婚，但王寶強卻表示「你再給我一年的時間，我會做得更好，我會讓你看到我用行動對你和孩子好。」可馬蓉透露，先前帶子女到美國度假後，王寶強曾問過她回國時間，當下她雀躍是王寶強想給個驚喜或是接送，沒想到最後從助理口中得知，王寶強是去和劉姓女約會，更一起過了個七夕，讓她徹底心死。

除此之外，對於先前還盛傳馬蓉轉移財產，導致王寶強沒錢打官司，或是指自己的媽媽和宋喆父親假結婚、私刻印章等，馬蓉一一否認，直言「都是假消息。」強調兩人的財產沒這麼複雜，且多半財產都是房子，她氣問「我是可以把房子拆了把磚搬走？」更說自己原本手中的股份也全被王寶強騙走，加上他安插了自己的親戚進公司，馬蓉無奈表示自己根本毫無控制權，心痛兩年來自己被輿論壓得喘不過去。

至於王寶強屢對外不能探視小孩，馬蓉更出視兩人對話截圖，透露王寶強多次說過「還愛我」，她也告訴王寶強「隨時可看孩子」，但兩人在事情爆發後，僅有兩次帶著孩子外出，當時王寶強事後還告訴馬蓉會想辦法處理一切、回到過去，可接下來就再也沒出現，取而代之的就是外界看到的惡意攻擊。

馬蓉秀出與王寶強的微信對話紀錄。（圖／翻攝新浪娛樂）

只是事隔多時才出面受訪，馬蓉也解釋「不想孩子整個成長過程中帶著疑問，或者說受到別人的質疑。我希望我今天留下的影像資料，未來我的兩個孩子看到之後，是媽媽唯一的一次在公開的場合針對這件事情，做一個澄清和解釋，這是我的態度。」

馬蓉整個受訪內容曝光後，王寶強方面的態度則是表示「不回應。」而許多網友則認為馬蓉對於宋喆一方面避重就輕的態度還是不自然，加上法院先前判決，不少人還是認定兩人有關係；但另一方面，王寶強過去老實可憐的形象也被馬蓉戳破，讓網友感嘆「神逆轉」、「夫妻倆各玩各的，只是王寶強先發制人。」

(中時電子報)