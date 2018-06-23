看不下去! 包正豪酸姚立明：不讀書不做研究 有臉領學術研究費？

2018年06月23日 08:10 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

文化大學宿舍案爭議搬上政論節目，文大學生上節目坦言宿舍住得舒適，文化大學副教授姚立明隔日在同節目打臉學生說謊，引起文大不滿要求道歉，同為大學老師的淡大教授包正豪怒批姚立明，從來不讀書也不做研究，真不知他哪來的臉領「學術研究費」。

大群館館長范舒琪20日上三立節目現身說法，但疑似發言不合節目屬性，而遭文大副教授姚立明隔日上同節目質疑她，將一學期說成六個月，「是不是故意說謊我不知道」，說完節目主持人廖筱君則應合「說謊吔」！同時節目還打出「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」標題。

看了這則新聞，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪心裡難過，他昨(22)晚在臉書表示，別的不敢說，但是至少可以講姚立明這種長久以來不讀書，不做研究的「大學教授」，其實就是不學無術。真不知道他哪來的臉領「學術研究費」……。包正豪還提到，最令他受不了的是，「他還教訓人不做研究」。

包正豪的貼文引來網友留言，紛紛批他「投機份子！」、「不學有術，而且是騙術」、「我很懷念十幾年前的姚老師」、「當代台灣變色蟲」、「從KMT→新→紅→柯黨→民進黨，黨繁不及備載」。

根據維基百科資料，姚立明輔仁大學法律系畢業後，赴德國深造取得國立比勒費爾德大學法學博士學位。返國後任教職，於1986年到1996年期間為中山大學中山學術研究所任副教授，現為文化大學政管理系副教授。

(中時電子報)