為年改再度與綠營翻臉？ 阿扁痛批蔡英文標準不一

左為前總統陳水扁、右為總統蔡英文。(本報資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

年金改革將在7/1號正式上路，改革之路爭議不斷，對此前總統陳水扁也在臉書上再度針對年改議題發表言論，在最新的《新勇哥物語》裡頭，他就直言「扁蔡就年改議題一樣談話兩樣情」，更痛批蔡英文改革的標準不一，叫人如何信服。

在最新的新勇哥物語裡頭，陳水扁指出，去年在凱達格蘭基金會感恩餐會中就特別表達了三點感謝，其中第二點就是感謝軍公教，他說「我要對軍公教的朋友講幾句良心話、感謝的話！軍公教是國家安定最大力量，也是國家安全、進步及希望的推手。軍公教是全民的共同資產，不是我們的敵人！如果我的8年有任何的成績，全體軍公教人員絕對是功勞者之一。對軍公教只有感激，千萬不可以將人家污名化，和軍公教無情對立是不智的。」但沒想到這段話卻被「小英之友」罵到不行，罵阿扁是在反年金改革，怎麼可以對軍公教說肯定、感恩的話？

但現在來看看今年蔡英文總統也與阿扁說了同樣的話，「對軍公教是支持國家與台灣社會的中堅力量表達感謝，也願對對軍公教因年改而使得口袋的錢變少，退休金減少影響退休生活的不便，致上最深的歉意。」一樣的言論卻兩樣情。阿扁對軍公教表達感謝卻被反譏議處。

另外，阿扁也提出質疑，2年前年改勢在必行，是因政府財政困難，2年後蔡英文說目前台灣的經濟是20年來最好的狀態，是否有矛盾？且蔡政府還要拿出8800億元來推前瞻計畫，這樣看來年改究竟是為了財政理由還是分配正義？

最後，阿扁也痛批，政府推動軍公教年改，也擴及公股銀行13%優惠存款利率的改革。行政院將正式核定公股銀行13%改革方案，分6年調降爲6%。問題是官股銀行13%優存可以調降爲6%，而軍公教的18%為什麼不能調降爲6%而非歸零不可？如果軍公教18%要歸零，公股銀行何以要留6%的尾巴？這樣標準不一，難怪有人不服！

(中時電子報)

文章來源：台灣勇哥粉絲團

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