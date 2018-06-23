30萬攤床上證明愛 多金男約炮單親媽結局大逆轉

2018年06月23日 08:26 中時電子報 張國欽

多金男雖然與單親媽在摩鐵度過愉快的一天，最終因女子選擇分手，怒告對方偷走他1.8萬元。（示意圖／達志影像）

新北市一名高姓男子，今年初在網路上認識一名30多歲游姓單親女子，基於兩人都已到適婚年齡，便以結婚為前提交往，高男知道游女生活困苦，去年三月兩人相約到摩鐵相愛，為了證明他的愛，便將牛皮袋裡裝的30萬元現金，攤在游女面前討歡欣，然後獨自進浴室洗澡，不料游女看到一堆錢擺在眼前竟動了貪念，拿走其中1萬8000元，高男原本不以為意，直到游女日前提分手，才怒告她竊盜，台北地檢署日前依竊盜罪將游女起訴。

今年3月間，高男約游女到中和一家汽車旅館見面，游男一進房就將30萬元現金倒出來，並霸氣的告訴游女：「這些錢一部分是要帶妳去日本玩，一部分是要買鑽戒送給妳，代表我與妳交往的誠意。」接著水說：「妳沒看過那麼多錢吧，你可以摸摸數數看。」，然後就進到浴室裡洗澡，2人也渡過愉快的一天。

據《蘋果》報導，高男雖然多金，但游女仍沒選擇跟他在一起，最終以分手收場，高男不甘心，指控游女當天數鈔票時，偷偷拿了1萬8000元放到自己包包裡，不僅對游女提出告訴

，還傳訊息：「不管我與妳的感情如何，也無法掩飾你的罪過」、「我應該是第一個告妳的男友，在你心中留下印記」、「妳不想想33歲還不認真找個男人，妳已經變肥了。」游女事後雖然湊足了錢還給他，但高男仍堅持提告。

游女北檢開庭時坦承有拿錢，是因小孩需要用錢，不得已才會拿。雖然檢察官認為游女真的有金錢需求，但未經他人同意拿走財物，已觸犯竊盜罪，日前將她起訴。

(中時電子報)