宣傳台中之美 台電主管號召投身花博志工

台電中區施工處經理賴濟榮投身花博志工，盼讓更多人認識台中之美。（圖／台中市府提供）

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台電輸變電工程處中區施工處經理賴濟榮，投入志工服務20多年，響應號召加入花博志工行列，而在他的帶動下，同單位也有十多人一起報名花博志工，希望盡自己的一份心力，幫忙台中成功舉辦世界花卉博覽會這場國際盛會，同時也讓更多人認識台中之美。

社會局表示，在台電服務已有30多年的賴濟榮，為台電輸變電工程處中區施工處經理，是位大家眼中典型的老台電人，工作之餘他不忘投身慈濟志工服務行列，前往醫院關懷或訪視弱勢家庭近況，還身兼台中慈心協會理事，讓他在平日忙於工作、家庭的規律生活作息中，燃起了不一樣的火花與變化。

「服務別人最快樂！」賴濟榮說，喜歡幫忙別人所帶來單純的快樂，他印象最深的就是十多年前921大地震時，目睹房屋倒塌、災民傷亡的景象，雖然自己也遭遇大里住家因震災半倒的窘境，在安頓好家人生活之後，他馬上參與志工服務及災後重建，前往草屯旭光高中、霧峰國小等地幫忙校園重建的工作。

今年台中將舉辦花博盛會，賴濟榮先前都是看電視報導得知相關資訊，前一陣子台電中區營業處號召大家加入花博志工，他立即響應，因為「當其他志工隨時都可以，但是花博志工可能一生只有這次機會」。

賴濟榮也說，去年台北世界大學運動會，吸引眾多國際運動選手前來參賽，期盼藉由擔任花博志工，盡自己的一份心力，幫忙活動能夠順利、圓滿舉辦。

(中時 )

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