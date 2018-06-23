千億大單！ 希臘愛琴海航空購買42架A320 neo客機

2018年06月23日 08:44 中時電子報 李靖棠

據美國西雅圖時報（Seattle Times）報導，希臘第一大航空愛琴海航空（Aegean Airlines），日前正式宣布，將砸下50億歐元（約1,764.4億台幣）的經費，向空中巴士（Airbus）採購42架新型的窄體客機A320 neo，用以強化旗下機隊和飛航能力。

同時，集團主席瓦希拉齊斯（Eftychios Vassilakis）也宣布，除了新型客機訂單外，愛琴海航空也將與空巴合作，投入約3,000萬歐元（約10.58億台幣）的資金，在首都雅典機場設立新的訓練中心，共同培訓機師、地勤和相關技術人員。

星空聯盟塗裝的愛琴海航空班機。（達志影像/Shutterstock）

從2010年在既有基礎上改良發展，形成目前新的A320neo系列，除了大幅降低油耗和排出的廢氣量，當前在天空上服役的型號有三：A319neo、A320neo和A321neo。三種客機載客量約在160至240人之間，目前已接下近5千架的訂單，成為區域型航空的新興首選。這幾款區域航線飛機，能替公司省油、並拉長飛航距離，更能開發新的航線。從數據顯示，新型A320 neo可比前一代機型省下15%的燃油，也可大幅降低起降期間的噪音。

與長榮航空同屬於星空聯盟（STAR ALLIANCE）成員、創下於1987年的愛琴海航空，是目前希臘最大的航空公司。成立初期僅提供貴賓/商務和空中救護服務，直到1992年取得希臘首張民營的民航執照，開始從雅典出發，拓展其定期民航航線。從資料顯示，旗下機隊主要以A320-200與A321-200機型為主。發展快速的愛琴海航空，更在2013年收購負債累累的奧林匹克航空（Olympic Air），成為該集團的子公司。

(中時電子報)