千億大單！ 希臘愛琴海航空購買42架A320 neo客機

希臘愛琴海航空旗下現役的A320客機。（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

據美國西雅圖時報（Seattle Times）報導，希臘第一大航空愛琴海航空（Aegean Airlines），日前正式宣布，將砸下50億歐元（約1,764.4億台幣）的經費，向空中巴士（Airbus）採購42架新型的窄體客機A320 neo，用以強化旗下機隊和飛航能力。

對抗波音 空巴擬推「超長版」A321XLR客機

同時，集團主席瓦希拉齊斯（Eftychios Vassilakis）也宣布，除了新型客機訂單外，愛琴海航空也將與空巴合作，投入約3,000萬歐元（約10.58億台幣）的資金，在首都雅典機場設立新的訓練中心，共同培訓機師、地勤和相關技術人員。

星空聯盟塗裝的愛琴海航空班機。（達志影像/Shutterstock）

從2010年在既有基礎上改良發展，形成目前新的A320neo系列，除了大幅降低油耗和排出的廢氣量，當前在天空上服役的型號有三：A319neo、A320neo和A321neo。三種客機載客量約在160至240人之間，目前已接下近5千架的訂單，成為區域型航空的新興首選。這幾款區域航線飛機，能替公司省油、並拉長飛航距離，更能開發新的航線。從數據顯示，新型A320 neo可比前一代機型省下15%的燃油，也可大幅降低起降期間的噪音。

與長榮航空同屬於星空聯盟（STAR ALLIANCE）成員、創下於1987年的愛琴海航空，是目前希臘最大的航空公司。成立初期僅提供貴賓/商務和空中救護服務，直到1992年取得希臘首張民營的民航執照，開始從雅典出發，拓展其定期民航航線。從資料顯示，旗下機隊主要以A320-200與A321-200機型為主。發展快速的愛琴海航空，更在2013年收購負債累累的奧林匹克航空（Olympic Air），成為該集團的子公司。

(中時電子報)

文章來源：Greece’s Aegean in $5.8 billion deal for new Airbus planes

更多精彩新聞請見國際頻道！
犯罪率太低進口也不夠 荷蘭關監… 哈雷 vs 歐洲車？ 川普歐盟相互…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。