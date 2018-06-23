中捷G8、G8a站毗鄰逢甲、水湳，串聯軌道經濟最佳門戶

2018年06月23日 09:13 中時 盧金足

台中捷運綠線是中台灣第一條捷運，今年底將試運轉、2020年全線通車，其中，位於西屯區的捷運綠線G8及G8a兩站均為捷運土地開發基地，周邊區域發展相當成熟，而且鄰近前景無限的水湳經貿園區及逢甲夜市，未來不僅可適時發揮大眾交通系統的運輸能量，而且將成為串聯軌道經濟的最佳門戶，人潮與商機發展潛力無窮。

交通局表示，捷運綠線G8及G8a兩站分別位於文心路與河南路、櫻花路交叉路口附近，居中各開發區交界的核心位置，東有科博館、西有秋紅谷與朝馬轉運站、南有新市政中心、北有逢甲夜市及水湳經貿園區，毗鄰台中精華地帶。

隨著捷運主線工程的完工，文心路沿線除了圍籬分段撤除、還路於民外，全面展開路平作業，預計今年8月全面完成，屆時歷經多年捷運工程的文心路將有回歸原本寬敞大道的面貌，而且還有人行及自行車道，從G8、G8a兩站周邊房市交易於去年量價齊揚的情形顯示，不少民眾提早搶占市場先機。

有不少民眾對G8、G8a這兩個捷運綠線車站，為何用同一組數字號碼感到好奇，交通局說明，其實不是因為兩站距離相近或採用相同外型設計，而是在交通部高鐵局最早規畫的捷運綠線版本，並未規畫櫻花路口G8a站，從G7經過G8後，就直接到G9站，中間有一大段空窗地帶，之後於市府極力爭取下，再新增設了G8a站。

後來都市發展至今，逢甲夜市已成為全國知名的觀光景點，附近還有250公頃的水湳經貿園區蓄勢待發，未來將是大量人潮車流匯集的地方，也因此G8、G8a兩站的共同設立有其必要性，以提供捷運高品質的運輸服務，也讓這兩站的雙星效益勢必會持續發酵。

交通局指出，軌道建設是百年事業，目前正在規劃階段的捷運藍線，也在市府的堅持下，規劃路線終點由原本的沙鹿延伸到台中港，可串聯三井Outlet Park，相信對轉乘藍線只有一兩站之隔的G8、G8a站，更有加乘作用，加上兩站同時又是捷運土地開發基地，未來成為串聯軌道經濟的最佳門戶。

(中時 )