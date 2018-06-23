文大生無懼名嘴砲火講真話 葉毓蘭：看見台灣希望

2018年06月23日 08:58 中時電子報 簡怡欣

文化大學「大群館」學生宿舍案爭議延燒，有政論節目近日邀請該校學生宿舍長參加通告，卻因拍攝過程中的說詞，與製作單位和名嘴不同，遭指責「公然說謊」。對此，同在節目現場的退休警大教授葉毓蘭表示，文大生無懼教授姚立明、學姐邱婷蔚火力全開「批侯毀侯」，還能講真話，大讚「我看到台灣的希望！」

葉毓蘭(左)表示，即使聽聞這麽多有的沒的後，還是願以人格保證侯友宜(右)的清白。(本報系資料)

國民黨新北市長參選人侯友宜捲入文化大學宿舍爭議，三立政論節目《新台灣加油》20日邀請文化大學大群館館長范姓女同學到場談論時事，卻因說法與節目論調不同，遭製作單位質疑「明明抱怨宿舍，怎麼上節目就噤聲？」名嘴教授姚立明與主持人也對此批女學生說謊。後續事件引發校方關注，力挺學生說「不排除協助學生提告」。

連續3天參與該電視節目的葉毓蘭昨（22）日在臉書指出，當時她也在場，文大老師姚立明、學姐邱婷蔚在錄影現場火力全開，講述長達近1小時的「批侯毀侯」言論，「（文大生）還能講真話，我看到台灣的希望！」

她質疑，其實當天連主持人邱婷蔚也坦言就讀文化大學時，「大群館」是當地的豪宅，多麽羨慕在住在那裡的同學，為什麼就不指控邱說謊？

最後話鋒一轉，葉毓蘭表示，要幫製作單位說句公道話，雖然她常和其他名嘴唱反調，倒是沒有把節目上的發言消音，車馬費也照發，文大生的車馬費也有收到喔。

(中時電子報)