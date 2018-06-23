警車自撞2警受傷 竹東分局長疑下封口令藏車

竹東分局兩名員警凌晨將警車撞爛，圖為該分局用車，非當事車輛。（徐養齡翻攝）

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新竹縣警竹東警分局2名警員，21日凌晨開警車巡邏時，突然高速衝撞護欄，造成2警掛彩、車頭報銷，事後疑在分局長授意下下令封口令，也沒依程序向警察局後勤科呈報，私下讓開修車廠的義警拖回處理，引起基層議論，甚至傳出員警酒駕或疲勞駕駛釀禍之說。

目擊者指出，他21日凌晨出門晨運時，行經竹東鎮水資路段，突然看見1台警車以高速衝過，他本來以為是在追逃犯，隨即就聽見「砰」一聲巨響，警車猛烈衝撞護欄，整台警車當場撞爛，2台救護車趕抵，將員警救出送醫。

據了解，當時在車上的是竹東派出所2名37歲和22歲員警，凌晨4點執行巡邏勤務時開車肇事，分別造成肢體擦傷、頭部及上肢擦撞傷，幸好送醫後皆無大礙。

不過，警車車禍肇事照例除了應比照一般車輛報警處理，於現場丈量並製作現場圖，釐清碰撞原因，但分局長謝博賢第一時間獲報後，疑授意基層幹部「私下處理」，由義警將車拖回處理，因此車禍消息不僅分局公務群組看不到通報，也未向後勤科依程序通報。

只是車禍消息紙包不住火，竹東分局高層對此數次否認有警車肇事，強調「絕沒這件事」，但瞞不過第一線基層，彼此議論紛紛，甚至傳出員警酒駕、疲勞駕駛等原因，才讓分局長謝博賢下達封口令。

高層見外界愈傳愈大，才趕緊出面滅火，指是警車打滑自撞護欄，員警沒有酒駕，僅輕傷送醫，澄清絕無封口令之說。

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(中時 )

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