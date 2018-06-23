當柯文哲染政客兩惡習 孫大千：跟「藍綠垃圾」沒兩樣

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報

昨台北市長柯文哲出席一場論壇時表示，沒有人力物力，年底的市長選戰很困難。對此，前國民黨立委孫大千，認為柯身為市長，擁龐大資源，若還惺惺作態稱沒啥資源，那就是矯情的討拍了。當你染上了政客「權謀」和「矯情」的惡習後，那麼，你和你口中所批評的「藍綠垃圾」就沒有什麼兩樣了！

孫大千在臉書上表示，支持柯文哲所推動的「選舉改革」，但是必須提醒，莫忘初衷。因當你染上了政客「權謀」和「矯情」的惡習後，那麼，你和你口中所批評的「藍綠垃圾」就沒有什麼兩樣了！

首先，吳音寧事件之所以為愈演愈烈，最後一發而不可收拾，不正是因為台北市政府沒有在第一時間清楚調查，立即回應嗎？因為台北市政府一付事不關己，隔岸觀火的態度，與農委會互踢皮球，才導致吳音寧被全面圍剿，不是嗎？這難道不是你的借刀殺人的「權謀」嗎？

其次，台北市政府又故計重施，在文大宿舍風波時，始終迴避針對適法性與否表達意見，與教育部互推責任，刻意營造侯友宜家族的違法氛圍，做球給民進黨來殺。運作模式如此雷同，你還要裝作若無其事嗎？這中間沒有你的「操作棄保」的「權謀」嗎？

最後，身為一位現任的台北市長，我相信你心知肚明，你擁有龐大的行政資源，和最佳也是最多的曝光機會，所以你既不需要對外募款，也不需要購買廣告。如果你還可以惺惺作態的表示，「年底的市長選戰很困難，因為沒有人力物力，什麼資源都沒有。」那麼你就是在「矯情的討拍」了。不但無法令人感動，反而讓人失望！

(中時電子報)

文章來源：孫大千 臉書

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