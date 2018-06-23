哈雷 vs 歐洲車？ 川普歐盟相互傷害戲碼正上演

2018年06月23日 09:31 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，川普（Donald Trump）的貿易戰場不僅限於中國大陸，在歐盟（EU）決定對哈雷機車（Harley-Davidson）等多個知名的美國品牌，祭出懲罰性關稅後；川普也於昨日在推特大發脾氣，威脅歐盟，如不盡快撤銷此一「錯誤決定」，他不排除對所有從歐盟進口的車輛，回敬20%報復關稅。也讓外界愈來愈擔心，持續意氣用事的歐盟與美國，恐怕會做出更大、更危險的相互傷害戲碼，並因此拖累週邊國家或全球的經濟狀況。

歐盟的威脅，除哈雷外，還包含Levi’s牛仔褲和波本威士忌（bourbon whiskey）等商品，預估總價值高達28億歐元（約988億台幣），解此回應川普、先前執意對鋼材增課25%與鋁製品10%的額外關稅政策。

美國總統川普相當不滿，歐盟對美國貨物祭出附加關稅。（圖/美聯社）

不過相較於上述三項商品，對於歐盟進口車輛增課關稅，恐將重重打擊各家廠商的銷量，畢竟美國是歐洲車全球出口的最大市場，比重約25%、年產值高達480億歐元（約1.69兆台幣），遠遠超過第二名的中國大陸一大截；而相較之下，美國車進口至歐盟市場的產值約100億歐元（約3,528.7億台幣），故一旦川普真的祭出罰則，恐怕會讓不少歐洲車廠捲入大風暴之內。

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月23日

諷刺的是，無論是歐盟各國或美國，都是世貿組織（WTO）的成員之一，卻似乎將這個強調公平自由貿易的國際組織，完全當成隱形人一般，自行祭出各類制裁或圍堵的貿易手段。而也有分析家指出，歐盟所祭出的加稅清單中，很明顯地要藉由貿易制裁，進而影響美國政治的變化，畢竟無論是哈雷、波本或Levi’s，國內生產基地多位於支持川普的州郡，一旦造成滯銷或收入大減，勢必也將成為各界攻擊川普的焦點，藉此強迫他做出讓步。

在全球市場也頗具名氣，美國製的波本威士忌。（達志影像/Shutterstock）

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(中時電子報)