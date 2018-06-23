頻收弟兄倒下噩耗 葉毓蘭：盼警能活得和國人一樣久

2018年06月23日 09:26 中時電子報 張達智

南市警局長黃宗仁（前）、麻豆分局長楊青垂（左排第二）等高階警官，都來送許文福最後一程。（鄭雅文攝）

615警察節前夕，麻豆分局警備隊長許文福，不堪勤務繁重舉槍自盡；鼓山分局偵察佐柳旺河，21日傍晚運動時心肌梗塞猝死。接連收到警察弟兄倒下噩耗，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭呼籲，趁年改已成殘忍事實的時刻，盼警政高層有勇氣向長官say no，徹底清除與治安交通無關的業務，讓絕大多數的警察都能活得和國人一樣久。

葉毓蘭今（23日）早在臉書表示，22日一早出門前，又看到一個警察弟兄倒下來的噩耗：51歲的柳旺河偵查佐週四傍晚運動時猝死，心情頓時沈重，因為許文福隊長的告別式，也是22日上午舉行。

許文福隊長也才52歲，上週四晚間結束巡邏勤務，在埤頭派出所車棚持警槍朝頭部自轟一槍，送醫不治。許妻透露，先生最近因為勤務繁重，體力透支，工作壓力很大，可能因此想不開。

葉毓蘭說，「對很多警察同仁而言，要活到一般公務員的退休年齡，都是個難以攀登的高山。在年改已成殘忍事實的此時此刻，警政高層一定要有勇氣，趁此時機向不斷把爛攤子丟給警察的長官大聲say no，徹底清除與治安交通無關的業務，讓警察的勤業務能夠更人性化，讓絕大多數的警察都能活得和國人一樣久。」

(中時電子報)