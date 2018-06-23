網友整理姚文智政見語錄 封舉債嘴砲王

2018年06月23日 09:40 中時電子報 邱文秀

民進黨台北市長候選人姚文智。(中央社)

民進黨台北市長參選人姚文智最近提出的政見頻被批評為「灑幣政策」，有PTT鄉民在八卦板整理了日前姚文智上政論節目《鄭知道了》的發言，並說已砍掉「智障發言」，內容包含社會住、租屋補貼、0元月票、第二胎國家養。結果網友看完紛紛問「砍掉智障發言？我怎麼看都沒砍掉 」並說「果然是舉債天后力推的舉債嘴炮王」。

網友ebey30918在八卦版發文整理姚文智上節目《鄭知道了》的發言，他在開頭表示「分享姚文智前天在鄭知道的政策。整理非逐字稿，並砍掉智障發言。」

他整理姚文智在節目上談的政見「姚：市政要用心，要看得遠，要創意，要整合，對於混居型社會型住宅，第一種：利用公有建築物，提供公益容積。例如南門市場改建，我們蓋到20層樓，其中7層樓當做社會住宅，於是只要營建成本。第二種：推動公辦都更，建立誘因，釋出公共使用或公益性質的容積。政府做前端的協調，後面還是社區蓋房子，但這個容積不是漫無目標，而是社區同意。

結論：

不找公有地，不編列996億的預算，透過以上兩種機制，花費一部分營建預算，可能只有1/10，只要每一棟，加個3.4億，大家知道我有幾棟，30棟欸。」

「單身補貼 = 租屋補貼

鄭：單身補貼3K，夫妻5K，這樣北市一年預算多少？

姚：一年預算，一個3億6，一個6億，總共9億6，中央補貼六成。並且解決原先那些住在違建的、拿不到租屋補貼，並排富20%。」

「0元月票

姚：網路電商+電子支付+指尖經濟，不是所有人都0元。

鄭：當市長有多久你可以變0元？

姚：一年推動並把架構完成。

黃益中：姚的政策是興利；柯的1280是補貼。

姚：剛剛鄉民幫我算需要消費6萬多，如果一個人不可能，兩個人太可能。

結論：如果夠Smart，0元都可以」

「第二胎國家養

姚：第一年第二胎出生，第二胎出生我才補貼

鄭：一年要多多少預算？

姚：第一年9億，第二年18億，第6年大概54.55億，因為我(都更)先省了900億，所以有錢

鄭：如果王永慶孫子生了有補助嗎

姚：如果在外面‧‧‧」

網友看完後紛紛留言「勝文贏比較多」、「那來這麼佛的容積率可以一次蓋到20層樓啊」、「勝文上政論節目完全不知道在工殺小 蚊子是明顯知道在講幹話」、「幹麻不蓋101?」、「中央補貼六成zzzzzz 」、「根本就烏托邦幹話王」、「這咖拿的到勝文一半的票數嗎」、「每一棟房子都要蓋成101的概念」、「果然是舉債天后力推的舉債嘴炮王」、「早早就知道剩下提高容積率這招了，還不是爽到建商，不然誰要幫你蓋」、「不住台北市該死喔 中央補貼 你乾脆全部補好了啦」、「提高容積率最後也是助長建商炒房而已 」、「鄉民的政見都比讀書姚有可行性XDDDD」、「砍掉智障發言？我怎麼看都沒砍掉 」、「砍掉智障發言長這樣？」、「這種咖竟然是台北市長候選人，台灣是沒人了嗎」、「砍掉就只剩前二行了」。

(中時電子報)