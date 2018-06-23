獨家》進廚房吃到飽 文華東方BENCOTTO「解嚴」啦

2018年06月23日 09:40 工商 姚舜

即日起至文華東方Bencotto享用周末早午餐，可以直接走進廚房請廚師現切〈爐烤全雞〉。（圖／台北文華東方酒店）

〈手工貓耳朵義大利麵佐芝麻葉〉是道地傳統的普利亞經典美食。（圖／台北文華東方酒店）

〈義式甜甜圈佐奶油和櫻桃〉是義大利人父親節必嘗甜點，如今在Bencotto周末早午餐可以嘗到。（圖／台北文華東方酒店）

廚房，是主廚的「堡壘」，也是餐廳的「禁區」，除非政府檢查或是餐廳主動邀請，否則「謝絕參觀」，不允許一般人登堂入室，以免打擾廚師工作或看到「不該看的一面」。不過，台北文華東方酒店〈Bencotto〉義大利餐廳打破了這個餐飲業界的「禁忌」啦！

為迎接盛夏暑假到來，文華東方Bencotto自即日起推出以義大利普利亞區(Puglia〉傳統菜餚為主題的早午餐，自即日起每個周末上午11點半至下午2點半，將一道道菜餚陳列在餐廳內開放式廚房中，讓客人自由取食無限享用吃到飽，創國內五星級觀光飯店讓客人直接進廚房「取餐打食」先例。

Bencotto義大利餐廳擁有讓同業艷羡的「特大號開放式廚房」，且廚房內還規畫有一類似「主廚餐桌」(Chef Table〉的玻璃包廂。也因為夠大，且廚房內乾乾淨淨、井然有序，「甚至比坊間許多餐廳用餐區還高級」，所以文華東方酒店決定「解嚴」，周末早午餐時將菜餚放在廚房內讓客人取用，感受如「主廚餐桌」的禮遇，順便見證Bencotto的廚房到底有多豪華、多乾淨。

義大利有20個行政區，位於義大利靴型半島上鞋跟部位的普利亞，隔著亞德里亞海與希臘相望，拜氣候以及純淨無汙染的環境所賜，畜牧業及物產十分豐富，各式的乳製品是一大特色 ，更是義大利最大的橄欖油產區。由於三面環海、漁獲豐饒，普利亞自古以來即是義國的「魚米之鄉」，也是出了名的美食故鄉。

台北文華東方酒店行政主廚亞當．坦納 (Adam Tanner)表示，Bencotto義大利餐廳的兩位義大利籍副主廚皆來自普利亞，因此他們把最熟悉的家鄉料理在台灣精心呈現，並邀請賓客走進開放式廚房，一邊欣賞廚藝團隊現場烹調美味佳餚，一邊拿取各式各樣的普利亞美食。

Bencotto推出的普利亞美食早午餐，推介菜式包括：〈鄉村開心果豬肉凍〉、犢牛鮪魚芝麻葉沙拉〉、〈手工貓耳朵義大利麵佐芝麻葉〉，而〈義式甜甜圈佐奶油和櫻桃〉則是義大利父親節時必嘗甜點，至於為什麼義大利人要吃這道甜點過爸爸節？到了Bencotto，現場服務人員才會告訴你。

台北文華東方酒店定位為奢華酒店，而「直接走進廚房拿菜」，讓人感覺很親切也很「家常」。而Bencotto的周末早午餐價格為每人2380元+10%，以餐期4小時換算，等同每小時要600元，所以，能吃就盡量吃吧。

(工商 )