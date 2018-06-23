驚！誤踩洗衣機8大地雷 保證衣服越洗越髒

2018年06月23日 10:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

現代人以手洗衣已少見，幾乎都將髒衣服丟洗衣機代勞，即使衣服送洗，也多半洗衣機伺候。用機器清洗衣物雖然方便，卻也常因使用不當，不是沒洗淨，就是被染花，甚至讓衣服越洗越髒。對此，人民網生命時報盤點幾個常見洗衣錯誤，一起來看看你誤踩地雷了嗎？

1.髒了不馬上處理：如果衣服蹭上果汁、油點、墨蹟等污漬，需要立即處理。處理時應在水中加入適量洗衣粉，然後將汙處放入水中浸泡，讓衣物及時接觸到洗滌劑，才能輕鬆洗淨。若現場無法處置，應迅速用乾布或紙巾吸幹污漬，然後將布蘸濕，輕輕擦拭汙處，回家後再徹底清洗。

2.不會分類：洗衣不僅要按顏色分類，還要看材質、種類。專家建議，衣物按顏色可分為4類洗：純白色、淺色(包括帶白色條紋的衣物)、深色(黑、藍、褐等)、豔色(紅、黃、橙等)。材質方面，一定要將毛絨多的衣物(毛巾、毛衣、燈芯絨衣物等)和容易起球的衣服分開洗，避免把衣服洗壞。貼身衣物，如內褲、秋衣褲等，要單獨洗滌。

3.洗衣機塞太滿：有人喜歡湊一堆髒衣服，把洗衣機填滿再洗，以為可以省水省電，殊不知，這樣不但容易洗不乾淨，還會縮短洗衣機的使用壽命。建議衣物體積最多只占洗衣機滾筒體積的2/3。

4.先放衣服，後放洗衣粉：如果先放衣物，後放洗衣粉，可能會導致洗衣粉不能充分溶解，有時還會粘在衣服上，不易漂洗乾淨。洗衣服時，應該先放水，再倒入洗衣粉，攪動幾下，使其充分溶解後再放入衣物。

5.洗衣粉倒太多：洗滌劑達到一定濃度後，去汙效果就不會再增強了。如果用量太大，不但浪費資源，還極易產生殘留，降低人體免疫功能。一般來說，洗滌劑的用量比說明書的推薦值稍少些即可。水質也會影響洗滌劑的用量，如果水質偏軟，可以少用些；如果水質硬、水垢多，洗滌劑不易溶解，可以加入些小蘇打，清洗得會更徹底。

6.水溫不對：一般來說，水溫越高，去汙越快，消毒效果也越好，但是，很多衣物不適合用熱水洗滌，洗前應注意查看洗滌標籤。例如，內衣、床單等應該用60℃以上的熱水洗滌，而絲質、羊毛織物就應該用冷水洗。

7.洗後不清洗洗衣機：洗衣時，污漬會積累在滾筒縫隙中。用完洗衣機後應該用清水沖洗一下滾筒、過濾網，還可以在水中加杯白醋，幫助去除殘留的洗滌劑，除此之外，每個月最好再用專業清洗劑徹底消毒一次。

8.不清理排水管。幾乎每個人都會忽視排水管，一旦排水管或洗衣機的其他管道堵塞，不僅耗費能源，影響洗滌效果，還會形成安全隱患。因此，應定期用吸塵器對著各個管口吸塵，使其保持通暢。

(中時電子報)