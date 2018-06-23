金門海、岸巡會師 掃蕩越界大陸漁船

金門海、岸巡隊掃蕩越界大陸漁船，連人帶船押回小金門留置收容。（海巡署第12巡指部提供）

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海巡署幹員檢查並沒入漁具。（海巡署第12巡指部提供）
海巡署幹員檢查並沒入漁具。（海巡署第12巡指部提供）
海巡船艇冒著惡劣天候出海，攔截取締越界大陸漁船。（海巡署第12巡指部提供）
海巡船艇冒著惡劣天候出海，攔截取締越界大陸漁船。（海巡署第12巡指部提供）
廣播驅離無效的大陸漁民，連人帶船遭押回處理。（海巡署第12巡指部提供）

海巡署第12巡防區指揮部昨（22）日出動金門海、岸巡隊聯手出擊，持續掃蕩越界大陸漁船，在兩岸中線的檳榔嶼海域截獲1船1人，全案將依違反兩岸人民關係條例辦理。

昨天上午7時58分，海巡署金門雷達站發現1艘漁船自大陸澳頭駛出後，持續往檳榔嶼海域方向前進，立即通報岸際巡邏組幹員會合監控，並通報PP-3577艇及多功能艇組趕往查緝。

迄8時26分許，海、岸巡隊船艇確認該艘漁船越界並進行捕魚作業，馬上執行多次廣播驅離，但對方置若罔聞，一直不願離開檳榔嶼海域。

海巡幹員隨即登船檢查並沒入漁具，同時將漁獲海拋後，連人帶船押回羅厝漁港岸巡隊留置收容。

海巡署表示，〈兩岸人民關係條例〉修正後，針對越界大陸漁船將加強取締，希望能有效遏止不法，鄉親若發現任何違法情況，可撥打118免費服務專線，海巡署將於第一時間派遣人、艇前往處理，以維護海域治安和保障民眾權益。

(中時 )

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