莫子儀東京鐵塔看日出度浪漫失眠夜

2018年06月23日 10:42 中時 洪秀瑛

《失眠的人》在高雄春天藝術節演出。（有享影業提供）

莫子儀去年11月將10多年來在失眠夜與自己的對話，集結成書《失眠的人》，並與曾獲金曲獎的音樂才子黃裕翔合作，將此本創作集以音樂劇形式演出，打造成《失眠的人 莫子儀X黃裕翔的音樂劇場》新型態音樂劇。

音樂劇以莫子儀的文字創作搭配磁性誦讀，結合黃裕翔的音樂創作，音樂總監日京江羽人的細膩編曲來描繪想像意境。莫子儀與黃裕翔同聲說：「希望可以祝你好眠。」

關於失眠，莫子儀表示，透過文字創作跟失眠交心對話，近20年的文字筆記，是詩，是散文，也有小故事，以呢喃的語調，首次對外剖析他在夜與日交界時的迷濛心境！他感性地說：「這是我的私密心情，邀請大家走入我的內心小劇場。」

莫子儀透露，印象中最深刻的失眠經驗，他有次去東京旅遊，半夜睡不著，突發奇想到飯店附近的24小時拉麵店吃宵夜，「大概是在國外失眠特別亢奮，我一口氣吃了3碗拉麵」，吃完之後覺得肚子很撐，在街上漫無目的散步，一走就是1小時半，而且剛好在天空微亮時走到東京鐵塔，「我在東京鐵塔看日出，這真是浪漫的失眠夜」。

「好眠代表」黃裕翔常向莫子儀「炫耀」自己多容易入睡，但還是偶爾會失眠，不過他很會利用睡不著的時光，他得意說：「我會想一些音樂相關的事情，有時候就會突然來個靈感，就先在腦中把旋律唱到記起來，隔天起床再趕快錄下來，這樣就又有一首新創作了，哈哈！」

《失眠的人 莫子儀X黃裕翔的音樂劇場》賦予視覺感官上的數位影像科技，莫子儀、黃裕翔、日京江羽人各自激盪能量創造，卻又相輔相成的默契創作，以最具張力的劇場形式綻放舞台能量。《失眠的人》於7月13至15日，在淡水雲門劇場共演出4場，即日起在兩廳院售票系統全面啟售。

《失眠的人》售票網頁：https://goo.gl/Z3KQef

《失眠的人》臉書專頁：https://www.facebook.com/insomnia9to9

(中時 )