世足花絮》谷阿莫不怕查水表 「二創」世足影片挑戰FIFA權威

網路紅谷阿莫。(圖/翻攝自谷阿莫臉書)

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中時電子報
／綜合報導

網路紅人谷阿莫在網路上以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但他的影片來源卻遭大家質疑是盜版，不過他卻聲稱這屬於「二次創作」，就在這件事情尚未落幕，谷阿莫這次直接挑戰《FIFA》，做了一部「谷阿莫4分鐘教你假裝有在發落2018世足賽(1-8天賽事)」，但此舉恐怕會遭到FIFA求償。

谷阿莫在自己的頻道上發布了一部新的二創影片，標題以「谷阿莫4分鐘教你假裝有在發落2018世足賽(1-8天賽事)」此舉不僅是直接挑戰了FIFA，更是直接侵害了擁有世界盃轉播權的《愛爾達》。

對於谷阿莫的行為《愛爾達體育家族》小編在粉專表示，「大家好，看到世界盃越來越多人都在討論，小編 覺得開心。但是阿莫，雖然我不是很清楚片商大大們的風格是怎樣，但是FIFA連我們官方轉播單位都會查水表，希望您一切安好，畢竟FIFA TV的官方素材，就算是截圖、可能連有錢都買不到的呢... 先說好沒有要約喝茶水喔，我們還沒誠摯款待上位來賓呢！」

根據FIFA世界盃這次轉播規範，除了取得轉播權單位以外，任何媒體或是任何營利使用都是不予許的，包含影片或是影片截圖都不可使用，否則《FIFA》將會「來函求償」，也因此台灣沒有任何媒體敢越線，唯獨谷阿莫勇於挑戰的跨出這一步。

不過，根據目前谷阿莫頻道頁面顯示此部影片已經下架。

(中時電子報)

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