MLB》4局慘失7分 陳偉殷戰洛磯淪敗投候選

2018年06月23日 10:29 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的旅美左投陳偉殷，日前總算斬獲本季第2勝，今(23日)銜命先發對決洛磯拚勝，但他狀況不比前役，僅投4局被打9安、包括艾瑞納多(Nolan Arenado)的2分炮，慘失多達7分，提前被換下場休息，淪為敗投候選，4局打完，馬林魚1比7落後。

陳偉殷於美國時間4月28日，在馬林魚主場本季初登板摘勝，當時的對手就是洛磯；此次他隨馬林魚作客洛磯主場，情勢卻完全扭轉，洛磯佔盡上風。陳偉殷安然度過第1局後，2下遇上亂流，連續被戴斯蒙(Ian Desmond)及湯姆莫菲(Tom Murphy)敲安，加上守備發生失誤，丟掉第1分。

不過近期陳偉殷先發，不少次能獲得馬林魚打線護航；這回他才剛失分，3上狄崔(Derek Dietrich)馬上從洛磯先發葛瑞(Jon Gray)手中轟陽春炮，助馬林魚扳平戰局。陳偉殷自己也爭氣，3下回穩沒再掉分。

然而，這僅是風雨來襲前的寧靜，接著4下陳偉殷再上陣，慘遭洛磯機槍打線狙擊。該局陳偉殷一上場就挨戴斯蒙安打，接著1出局後，被岡札勒斯(Carlos Gonzalez)擊出二壘打，掉第2分；隨後他又讓菜鳥庫埃瓦斯(Noel Cuevas)揮出安打，陷一三壘有人危機。

趁著陳偉殷不穩之際，洛磯突如其來下達強迫取分，投手葛瑞採取觸擊點向一壘方向，一壘手包爾(Justin Bour)接球後傳一壘，未能刺殺往本壘跑的跑者。偏偏這時，陳偉殷又發生暴投，讓壘上跑者推進到二三壘，拉瑪修(DJ LeMahieu)再補上高飛犧牲打，打進洛磯第4分。

陳偉殷試著穩住陣腳，但又被布萊克蒙(Charlie Blackmon)敲安，丟掉第5分；洛磯打線輪到前2次都敲安的艾瑞納多，這回陳偉殷亂流還沒回神，他完全沒在客氣，一棒扛出中左外野2分炮，給陳偉殷一記重拳。

陳偉殷最後K掉史托瑞(Trevor Story)，才總算結束這宛如噩夢的半局；5下馬林魚決定換投，他本季第7度投不滿5局，淪為敗投候選。總計陳偉殷投4局就用了偏高的74球，其中好球49顆，好壞球比接近2比1，被打9安、失7分，另有3K、1保送，自責分率升高到6.70。

(中時電子報)