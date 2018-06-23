「OBOE王子」蔡興國熱衷公益 醫院無酬演出

2018年06月23日 10:43 中時 洪秀瑛

蔡興國領軍U-SKY天空樂團演出獲肯定。（蔡興國提供）

蔡興國與翁林仲副總院長。（蔡興國提供）

表演現場佳評如潮。（蔡興國提供）

20多年未推出音樂專輯的OBOE王子蔡興國，近來正專心錄製新音樂專輯，希望藉由音樂幫現代人療癒心靈。

他日前受邀參加「聯合志工心願景，翻轉生命愛同行」志工表揚大會演出，除了演奏拿手的OBOE外，他領軍的U-SKY天空樂團也演奏〈荒野大鏢客〉、〈春神來了〉等，並與現場接受表揚的285位志工打成一片、和樂融融，蔡興國說：「能為在醫院辛勞付出的志工服事，使我深感榮幸。」

在他出場演奏前，卻發生一位志工突然昏迷、呼吸心跳一度停止的意外，幸好翁林仲總副院長立即上台搶救。該志工患者在送往醫院時，已恢復意識，看著翁總副院長臨危不亂、沉著冷靜的進行搶救步驟，現場志工也不慌不忙的配合指令，蔡興國深感佩服，「可以完全感受到他們是一群經過嚴密集訓過的志工，面對突發狀況，反應宛如專業護理人員，令人讚佩。」

蔡興國表示，據他所知台北市在各大醫院約有1800位志工，接受表揚的志工們都是服務長達5年以上，其中資歷最深的志工是高齡97歲的林玉招，她在醫院擔任志工已長達35年，是志工群組中，年資、年齡最長的一位，也是志工群組中最被敬重的一位。當她聽到蔡興國演奏〈春神來了〉時，開心的在台下配合著詠唱，蔡興國說：「看到志工們的愛心付出，我真的覺得當愛台灣是行動而不是口號時，台灣永遠有希望。」

(中時 )