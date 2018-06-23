「OBOE王子」蔡興國熱衷公益 醫院無酬演出

蔡興國（右）領軍U-SKY天空樂團演出。（蔡興國提供）

友善列印
中時
蔡興國領軍U-SKY天空樂團演出獲肯定。（蔡興國提供）
蔡興國與翁林仲副總院長。（蔡興國提供）
表演現場佳評如潮。（蔡興國提供）

20多年未推出音樂專輯的OBOE王子蔡興國，近來正專心錄製新音樂專輯，希望藉由音樂幫現代人療癒心靈。

他日前受邀參加「聯合志工心願景，翻轉生命愛同行」志工表揚大會演出，除了演奏拿手的OBOE外，他領軍的U-SKY天空樂團也演奏〈荒野大鏢客〉、〈春神來了〉等，並與現場接受表揚的285位志工打成一片、和樂融融，蔡興國說：「能為在醫院辛勞付出的志工服事，使我深感榮幸。」

在他出場演奏前，卻發生一位志工突然昏迷、呼吸心跳一度停止的意外，幸好翁林仲總副院長立即上台搶救。該志工患者在送往醫院時，已恢復意識，看著翁總副院長臨危不亂、沉著冷靜的進行搶救步驟，現場志工也不慌不忙的配合指令，蔡興國深感佩服，「可以完全感受到他們是一群經過嚴密集訓過的志工，面對突發狀況，反應宛如專業護理人員，令人讚佩。」

蔡興國表示，據他所知台北市在各大醫院約有1800位志工，接受表揚的志工們都是服務長達5年以上，其中資歷最深的志工是高齡97歲的林玉招，她在醫院擔任志工已長達35年，是志工群組中，年資、年齡最長的一位，也是志工群組中最被敬重的一位。當她聽到蔡興國演奏〈春神來了〉時，開心的在台下配合著詠唱，蔡興國說：「看到志工們的愛心付出，我真的覺得當愛台灣是行動而不是口號時，台灣永遠有希望。」

(中時 )

莫子儀東京鐵塔看日出度浪漫失眠… 震撼彈！梁朝偉結束20年「王家衛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。