高中女為愛答應玩「多P」 得知真相痛泣被「出賣」

2018年06月23日 10:34 中時電子報 張國欽

台北一名高中女，2年前透過臉書愛上1名27歲陳姓男子，後來交往成為男女朋友，還死心塌愛地著陳男，並獻給對方第1次，沒想陳男不懷好意，利用高中女友純純的愛，騙她玩1女戰多男「多P」，，直到警方日前查獲她正要與一名張姓宅男玩3P，才恍然大悟傻，被陳男當成對外攬客賣淫的性愛工具，

據蘋果報導，檢警調查，陳男和高中女友交往不久，就宣稱他沒有嚐過A片裡「多P」滋味，想試試換妻的快感，還說朋友都有那種美妙經驗，一直哀求女友成全，讓他找朋友與她一起玩多P性愛遊戲，少女因拗不過陳男的哀求終於答應。陳男今年3月間遂透過臉書徵求「單男」，「我們是台北情侶，SIX 27歲168/68、18歲/161/65/34D，可換可不換，通常平日晚間7點到11點出末獵食，歡迎情侶、夫妻、單男、單女憶起聯誼歐，此帳號為我們共同管理，婆回復」。

此PO文像是換妻俱樂部，實際上，陳男具有篩選權，遇到單人陳男就表示可以一對一或一對多，一次5000元，費用包含助興的壯陽藥及搖頭丸，若人數越多越好，可以組團一起大鍋炒，費用還可優惠。由於陳男女友年輕又有34D的大胸，吸引許多男網友嚐鮮，紛紛報名參加，女學生則在陳男的引導，開啟了「1女戰多男」性愛之旅，最高紀達曾同時和4男狂歡。

但陳男的貼文引起警方鎖定，本月20日，見陳男又PO文「徵2至3位未來固定單男和我們一起聯誼」，立刻派員到場埋伏，等3人在旅館翻雲覆雨時，衝進房間逮人。

此時陳男女友還傻傻不知道發生什麼事，直到警方告訴她被男友出賣，「這些人全是出錢來玩的嫖客」，女學生才恍然大悟，當場崩潰痛哭，恨男友為何出賣她。

檢警調查後，將陳男依兒少性剝削罪向法院聲請羈押禁見獲准，警方另外循線找到1名提供毒品的楊姓藥頭，發現這名藥頭不僅提供毒品，有時也下海一起同樂，昨連同陳、張兩人一併移送北檢複訊。

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(中時電子報)