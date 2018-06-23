影》服役滿30年 法空軍擬讓幻象2000N戰機退休

2018年06月23日 10:37 中時電子報 李靖棠

據全球防衛新聞（defense world）報導，在服役30年之後，法國空軍（France Air Force）日前決定，將在今年夏天之前，將隸屬於核子打擊單位麾下、所有的幻象2000N型戰機（Mirage 2000N）退休，改由新一代的疾風戰機（Rafale）取代之。

從1988年投入服役，幻象2000N型戰機是由雙座的B型發展而來，屬於法國空軍的核子打擊型攻擊機，繼承原先幻象IV型（Mirage IV）轟炸機之地位。曾參與1994年南斯拉夫（Yugoslavia）內戰、2011年利比亞內戰等戰場，最後一架執行任務的幻象2000N戰機也於4月返國。被定位為核子打擊功能的N型，主要武器是ASMP空對地核子彈頭飛彈，從1983年開始試飛、至1992年停產為止，共生產了三個批次、75架戰機。

幻象2000戰機系列之一，N型被法國選為核子打擊的重要機型。（圖/法國空軍）

由法國達梭公司（Dassault）研發製造、以大型三角翼聞名全球的幻象2000戰機，1978年首次試飛、1982年正式投入服役，擁有十多款衍生改良版本。最大時速可達2.2馬赫、最大航程可達1,550公里，裝載有兩具機砲、共有9個掛彈點，可掛載魔術空對空飛彈、雲母飛彈等武器。

掛載ASMP空對地核子彈頭飛彈的幻象2000N型戰機。（圖/法國空軍）

除法國空軍使用外，中華民國空軍也於1997年購得60架單雙座型的幻象2000-5型戰機，但服役後卻多災多難，20年來造成江金亮少校、劉浩帆上尉、張健翔中校和王同義上校等優秀飛官殉職，日前更傳出何子雨上尉失蹤，至今仍下落不明。

不過，雖然讓服役30年的N型退役，但法國空軍表示，機隊中的C與D型戰機仍將繼續衛國效力。事實上，這次的除役計畫，早在2015年就逐步啟動，耗時3年的時間才成功讓這款戰功彪炳的機型「退休」。

(中時電子報)