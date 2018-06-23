世足》需要上帝！阿根廷想進16強 機率只剩13％

梅西與阿根廷的俄羅斯世足賽之路，還能走多遠？（路透社）

友善列印
中時電子報

台北時間22日晚上，俄羅斯世足賽D組賽事，「非洲雄鷹」奈及利亞2-0力克「維京戰士」冰島，讓處於淘汰邊緣的阿根廷，重燃一絲晉級希望。不過從歷史數據來看，阿根廷晉級機率只剩13%，史上面臨同樣狀況的31隊中，僅4隊辦到。

2018俄羅斯世足瘋一夏

世足》梅西不玩了！阿根廷驚傳7人退出國家隊

目前D組克羅埃西亞2勝績分6分，已提前晉級，剩下3隊搶另一個晉級名額。奈及利亞積分3分排小組第二；冰島積分1分，淨勝球-2排第三，阿根廷積分1分，淨勝球-3，目前墊底。

阿根廷最後一場對上奈及利亞的比賽，除了要獲勝，淨勝球還得夠多，才能以小組第二晉級。

不過，從歷史上來看，數據並不站在阿根廷這邊，他們恐怕仍需要「上帝的垂憐」。據搜狐體育報導，自1998年法國世足賽擴增為32隊參賽以來，有31支球隊曾在小組賽兩輪過後只拿1分，而最終成功晉級的球隊則只有4支，晉級機率僅為13%。

第一支是2002年的土耳其，他們在三輪比賽中分別1-2不敵巴西，1-1踢和哥斯大黎加，3-0擊敗中國，最終靠著淨勝球優勢出線。

第二支是同年的巴拉圭，他們2-2踢平南非，1-3不敵西班牙，3-2險勝斯洛維尼亞出線。

第三支是2010年的斯洛伐克，他們在首輪1-1戰平紐西蘭，次輪0-2不敵巴拉圭，末戰3-2擊敗義大利，以小組第二的成績出線。

第四支是2014年的希臘，他們在三輪比賽中分別0-3不敵哥倫比亞，0-0日本，2-1絕殺象牙海岸出線。

(中時電子報)

MLB》4局慘失7分 陳偉殷戰洛磯淪… MLB》不敵光芒牛棚車輪戰 洋基4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。