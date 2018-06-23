世足》需要上帝！阿根廷想進16強 機率只剩13％

2018年06月23日 10:52 中時電子報 張達智

台北時間22日晚上，俄羅斯世足賽D組賽事，「非洲雄鷹」奈及利亞2-0力克「維京戰士」冰島，讓處於淘汰邊緣的阿根廷，重燃一絲晉級希望。不過從歷史數據來看，阿根廷晉級機率只剩13%，史上面臨同樣狀況的31隊中，僅4隊辦到。

目前D組克羅埃西亞2勝績分6分，已提前晉級，剩下3隊搶另一個晉級名額。奈及利亞積分3分排小組第二；冰島積分1分，淨勝球-2排第三，阿根廷積分1分，淨勝球-3，目前墊底。

阿根廷最後一場對上奈及利亞的比賽，除了要獲勝，淨勝球還得夠多，才能以小組第二晉級。

不過，從歷史上來看，數據並不站在阿根廷這邊，他們恐怕仍需要「上帝的垂憐」。據搜狐體育報導，自1998年法國世足賽擴增為32隊參賽以來，有31支球隊曾在小組賽兩輪過後只拿1分，而最終成功晉級的球隊則只有4支，晉級機率僅為13%。

第一支是2002年的土耳其，他們在三輪比賽中分別1-2不敵巴西，1-1踢和哥斯大黎加，3-0擊敗中國，最終靠著淨勝球優勢出線。

第二支是同年的巴拉圭，他們2-2踢平南非，1-3不敵西班牙，3-2險勝斯洛維尼亞出線。

第三支是2010年的斯洛伐克，他們在首輪1-1戰平紐西蘭，次輪0-2不敵巴拉圭，末戰3-2擊敗義大利，以小組第二的成績出線。

第四支是2014年的希臘，他們在三輪比賽中分別0-3不敵哥倫比亞，0-0日本，2-1絕殺象牙海岸出線。

(中時電子報)