MLB》不敵光芒牛棚車輪戰 洋基4連勝止步

2018年06月23日 11:07 中時電子報 蔡銘仁

洋基氣勢如虹，橫掃水手後，拉出一波4連勝，達成隊史近20年最快50勝的成就，然而他們今(23日)面對光芒，卻被光芒大玩牛棚投手車輪戰的戰術擺布，強悍的打線完全被壓制，整場僅得到1分，終場1比2輸球，「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)投5.1局僅失2分，悲情苦吞本季第3敗。

此役光芒再度啟用牛棚投手車輪戰，後援的史丹耐克(Ryne Stanek)被排上先發，僅投1局無失分，功成身退。隨後光芒動用多達5名投手應戰，這批投手們面對洋基打線，毫無懼色，整整8個半局，僅讓洋基取得2次得點圈得分機會。

相較之下，沙胖帳面上只掉2分，但他整場投得辛苦，前3局局局被上壘，1下還被攻佔滿壘，不過最後是驚險過關。然而4下，沙胖1出局後又被攻佔一二壘，這回他沒能躲過狙擊，被艾達梅斯(Willy Adames)敲出安打，失掉第1分。

接著5下，沙胖又遇亂流，一開局就被達菲(Matt Duffy)敲安，加上自己發生傳球失誤，讓達菲一溜煙站上二壘；隨後光芒捕手拉莫斯(Wilson Ramos)跟進敲安，光芒進佔一三壘，克隆(C.J.Cron)貢獻高飛犧牲打，光芒再下一城取得2比0領先。

洋基唯一的得分，出現在7上，該局光芒換上第3任中繼契斯羅(Chaz Roe)，1出局後洋基攻佔一三壘，賈吉(Aaron Judge)貢獻適時安打，好不容易助洋基取得第1分破蛋。雖然只有1分差，但洋基打線後繼無力，未能扭轉局勢輸球。

洋基輸球中止4連勝，同天紅襪擊敗水手取得2連勝，兩隊勝差縮小到1場，美聯東區龍頭之爭仍舊激烈。沙胖用92球投5.1局，被打出多達9安，不過只失2分，另有4K、1保送；他前次美國時間6月17日中止4連不敗，就是對上光芒，這回再度不敵光芒，吞下先發2連敗。

(中時電子報)