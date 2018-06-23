注意！退休當沙發馬鈴薯 研究：心血管疾病增8成

2018年06月23日 11:27 中時 倪浩倫

國健署建議的中等費力活動。（國健署提供）

長輩退休在家，若未做好規劃，常常會出現閒閒沒事、盯著電視發呆的情形，當心因此身體出問題！研究指出，相較每天坐著看電視2小時者，每天看4小時的長者，得到心血管疾病的機率會多80％；醫師分析，會坐這麼長時間的人，可能整體生活型態較不健康，民眾每天仍應多活動、避免肥胖，定期量血壓和做健康檢查。

不少人認為，身體衰弱是老化必然現象，且是發生在很老很老以後，但根據衛福部國健署「動動生活」手冊指出，長者的體力和身體功能，確實會隨年齡增長而日漸衰退，但衰退速度不一定都發生在65~80歲後，若能規律運動和活動、注重飲食均衡，便能有效改善衰退速度。

一旦生活未規畫好，有些長輩退休後，會花大量的時間「坐著看電視」，但研究指出，每天看4小時的長者，會比每天坐著看2小時者「得到心血管疾病機率多80％」；此外，一旦身體活動量不足又肥胖，更會提高心臟病、乳癌、大腸癌、高血壓、 中風、肝膽疾病、骨性關節炎和呼吸系統問題。

台大醫院心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道說，從「坐太久」，可以推測那人的整體生活習慣較不健康，例如活動量少、生活作息不正常、零食吃的較多等等，這些都可能降低新陳代謝，讓體內的血脂肪、血壓、血糖升高，「間接性的造成血管阻塞」。

王宗道說，包括高血壓、高血糖、高血脂等直接的單一危險因子，引發心血管疾病的機率，是常人的2~4倍，所以若是「坐太久」這種間接的危險因子，增加80％心血管疾病風險是，算是相當合理；他建議，除了少坐多動，民眾也可帶著計步器，每天要求自己走個5000~1萬步，並定時量血壓、做身體檢查，替自己的身體把關。

國健署指出，長者建議的活動量，可用「一周」作為單位，「費力的活動」天數應達3天以上，費力時間每天要超過20分鐘；「中等費力的活動」或「走路」天數，總和應達5天以上，且每天至少30分鐘；「中等費力的活動」總和至少150分鐘；國健署提醒，每次活動的時間至少要達10分鐘。

(中時 )