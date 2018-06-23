求婚成功率超高！日本8處「戀人聖地」大整理

2018年06月23日 11:38 中時電子報 簡怡欣 文／樂吃購！日本、編輯／

到日本旅遊有太多地方可逛啦！無論是自然風景或充滿巧思的設計與建築，處處都是美麗又有趣的景點，而和戀人一塊兒旅行時，更希望能去一些有氣氛的場所，增加兩人的甜蜜蜜回憶吧？以下就為計劃到日本旅遊的情侶們，介紹8個號稱是戀愛Power Spot的戀人聖地，讓大家在開心放閃之餘，也能獲得滿滿的浪漫能量喲！

▋什麼樣的景點可稱為「戀人聖地」？又有何特別之處？

所謂的「戀人聖地」其實不只是形容詞，它是一個叫做「NPO法人地域活性化支援中心」的組織所推出的「戀人聖地計劃」，希望挑選出和戀愛、幸福、求婚、結緣等有相契合概念的景點，介紹給情侶們，藉由促進觀光，提升該地的活力與生氣！計畫自2006年4月1日開始，截至2018年4月已有139座的戀人聖地與85座協助景點參加，其中，戀人聖地計劃又選出8個洋溢浪漫氣氛的戀人聖地，這些地方據稱都是求婚成功率超高的戀愛Power Spot呢！接下來就來帶大家一一了解吧。

☝︎ｋｅｉｋｏ（@__keikokeikokeiko__）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 22 日 上午 7:17 張貼

▋【北海道】愛國站、幸福站就跟台灣的「追分」、「成功」火車站一樣，擁有好名字的車站，往往被視為是能招來福氣的能量景點！而最適合情侶們的莫過於北海道的愛國站、幸福站啦！它們原是日本國有鐵道廣尾線上的車站，1973年時因為NHK的旅行節目中提到，若是買了愛國站到幸福站的車票，就彷彿得到「從愛之國度通往幸福」的祝福一般，遂引起了旅遊人潮。隨著1987年廣尾線廢線，兩座車站也停止使用，但人們對幸福的追求永不停止，如今舊愛國站改建為交通紀念館，舊幸福站則改建為鐵道公園的一部份，周邊也有販售著「愛國—幸福」的紀念商品，依舊受到旅人們的喜愛呢。

Yasunobu Kurokawa（@nana.bernese.jp）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 16 日 上午 4:43 張貼

▋【群馬縣】大理石村Lock Heart城

位於群馬縣的大理石村Lock Heart城，是日本唯一一座「正統」的歐式城堡，因為它是直接由英國移建、復原的古城堡，毫無疑問地品質保證，後來於1993年開放參觀。Lock Heart城的建築古典優雅，無論是石造教堂、博物館、餐廳或賣店，都洋溢著歐式風情，完美再現了異國街景，故這裡常被許多日劇電影選作拍攝外景，像是《完美小姐進化論》、《三毛貓偵探的推理》、《富豪刑事》、《金田一少年之事件簿》、《有閑俱樂部》、《假面超人》等作品，都能看見Lock Heart城的影子。能受到戲劇團隊的青睞，精緻、浪漫程度自然不在話下啦，這裡有一座「戀人之泉」，相愛的人們可以在此掛上愛心繪馬，以祈福兩人的未來長長久久地走下去喲。

hrk❤︎*（@hrk_1327）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 21 日 上午 6:53 張貼

▋【東京】維納斯城／台場Palette Town大摩天輪

鄰近東京灣的「台場」，是一座填海造陸建成的巨大人工島，不僅有浪漫寬廣的蔚藍海景，還有購物商城林立，要逛一整天也不成問題！而這裡藏有兩座超人氣的戀人聖地，就是大型商城「維納斯城」以及台場Palette Town（パレットタウン）大摩天輪。維納斯城以「中世紀歐洲古典街道」為設計風格，每一個樓層也以不同的燈光當作主題色，既能買得過癮也能逛得開心；而居高臨下的摩天輪，永遠都受到戀人們的喜愛，不僅可以將周遭美景盡收眼底，還能夠製造獨處的機會，直徑100公尺、高115公尺的Palette Town摩天輪，繞一圈乘坐時間約16分鐘，運氣好的話，還有機會搭到刺激又漂亮的全透明包廂，浪漫再升級呢！

OHZY🇰🇷（@_ohzy_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 22 日 上午 2:52 張貼

▋【愛知縣】東山動植物園・東山SKY TOWER

要說名古屋最有名的動物園，莫過於東山動植物園了，自2015年人們發現了園內有一隻「史上最帥的黑猩猩」夏巴尼（以上影片約11秒處）之後，吸引大批女性粉絲前往朝聖，成為超人氣觀光景點！植物園中則有7000種類的花草樹木，營造出綠意盎然的景致，若想要居高臨下，俯視優雅夜景，到東山SKY TOWER準沒錯！這裡有360度全景展望空間浪漫無比，在氣氛的烘托下，求婚成功率保證再升級囉！此外，還有一個會被列為戀愛Power Spot的理由，秘密就藏在於這裡的吉祥物「ZUBO（ズーボ）」身上！ZUBO是出生於東山動植物園裡的妖精，最擅長的事情就是「綁東西」，所以來到這裡的情侶們也會在ZUBO的祝福下，緣分牽緊緊喲！

とんこつ（@matsumura.uyo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 21 日 上午 4:55 張貼

▋【香川縣】天使散步道

被列為「戀人聖地」的景點，有很多種類，比如愛國站、幸福站在名字裡就帶有好兆頭的地方，或是像台場Palette Town大摩天輪能夠登高望遠賞盡美景的景點，而位於香川縣小豆島上的「天使散步道」（エンジェルロード），便是因為自然現象的潮汐變化而形成的超「限定」聖地了。天使散步道是一條海中的沙洲小路，平常隱身於海中，唯有一天兩次的退潮期間，路會浮出水面，而這裡也流傳著若是相愛的戀人一起牽手走過的話，就能獲得幸福長久的傳說。而散步道連起了海上孤立的小島，情侶們在此逛上寫了心願的貝殼繪馬，接著再走回岸上，到「約束之丘展望台」敲響幸福鐘，祝福再加持喲！

りえ（@hayarie_3143）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 17 日 上午 4:31 張貼

▋【熊本縣】水俣環保公園

熊本縣裡的水俣環保公園（エコパーク水俣），是一座綠意盎然的親水公園，園內除了竹林園和種植了5,000株玫瑰的花園之外，在面臨水俣灣的親水護岸邊，可以眺望一座名為「戀路島」的無人島。傳說在天正年間，年輕武將川上左京因為戰事而和新婚的妻子分離，妻子既因為分離而悲傷，又擔心著丈夫的生命安全，但擔心自己忐忑的心情被旁人笑話，便顧了小船到一座無人的小島（即戀路島）上，為丈夫祈福。左京後來雖然立了大功打了勝仗回到家中，卻發現妻子因過於憂愁而過世，他到了島上，才發現海邊竟都是妻子為他祈福時在海邊堆積的石塊，如今戀路島西邊有一座「妻戀石」，其名稱便是源於這個故事。公園親水護岸邊可眺望到戀路島的地方，即架設了一個戀人聖地的愛心銅像，就連人氣吉祥物熊本熊都曾來這裡拍照留念過呢！

Vincent Cheng（@vincent19840828）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 14 日 上午 6:43 張貼

▋【兵庫縣】神戶港燈塔

高108公尺、造型獨特的神戶港燈塔，自1963年開業以來，就成為神戶的代表性景點。它的形狀就如同拉緊綁線的日本鼓一般，曲線優雅加上豔麗的紅色色調，又被稱為「燈塔美人」。這裡的展望台能夠看見神戶港與六甲山交織而成的碧海藍天景色，夜幕低垂後則有超過7,000顆LED燈點綴，從早到晚都很浪漫！其中，每個月的第一個星期日因為訂為「神戶求婚日」，神戶港燈塔也會配合這個日子進行燈光表演，要說是最適合情侶們「放閃」的景點，也一點都不誇張呢。

Starry Sky（@y_star_sky）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 21 日 上午 4:36 張貼

▋【長野縣】阿智村天空樂園

在長野縣的南端，有一座充滿大自然氣息的小村落「阿智村」，由於位處適中高度，加上空氣澄澈，又被環山包圍，降低了人造光害的影響，種種條件下，使得阿智村不僅氛圍舒適，夜晚時抬頭望向天際就有一片「日本第一美的星空」──這可不是當地人自賣自誇的稱號，而是日本的環境省官方認定的美譽呢！而這裡的富士見台高原纜車還會舉辦夜間觀測活動，讓人們乘坐約15分鐘的纜車至標高1,400公尺的地點，更「接近」地觀測星空。被神秘感與燦爛星辰包圍著，彷彿墜入非日常的夢境中，也因此號稱是求婚成功率超高的熱門戀愛Power Spot呢！

試想你站在一片夢幻燦爛的夜景前，只要一轉頭就能看見最喜歡的人的側臉；又或者是眼前是一望無際的蔚藍大海，聽著讓人心靈平靜的海潮聲時，戀人溫柔地牽起你的手......這些情境，是否讓人超級嚮往呢？只要選對戀人聖地，以上這些彷彿日劇般的場景都能在現實生活中浪漫上演啦！趕快開始計劃只屬於你和戀人的夢幻旅程吧。

(中時電子報)