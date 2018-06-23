與秋葉原只有一河之隔 轉角遇見老東京人的繁華風采

2018年06月23日 19:39 中時電子報 簡怡欣 文／樂吃購！日本、編輯／

秋葉原和神田隔著一條神田川，兩地相隔不遠，卻有著截然不同的風情。秋葉原經過都市計劃改造成了熱鬧的繁華街，而神田除了是商辦區域之外，還留有一些幸運躲過戰爭和地震摧殘，以及後來實施復興計劃重建的老式建築隱身在這裡。「樂吃購！日本」將要帶你從秋葉原開始走入神田，進行一場老建築散步之旅。

▋柳原通：神田ふれあい橋、柳森神社、海老原商店

從JR秋葉原站昭和通口出來之後，穿過秋葉原公園往大馬路走去，會看見右手邊有JR高架橋，這裡就是「神田ふれあい橋」的入口。日文裡的「ふれあい」（fu-re-a-i）在這裡有「交流」、「交會」的涵義，這座橋原本是在興建新幹線鐵道時用來進行工事的便橋，工事完成之後在居民的請願之下，希望能保留這座橋，並取名為「神田ふれあい橋」，頗有親切之感，現在則是秋葉原和神田地區的居民每天經常利用的橋。在這座橋上可以欣賞神田川沿岸風光，也會看到很有氛圍的柳森神社。

要前往「柳森神社」，必須先通過神田ふれあい橋，橋的另一端是柳原通，1457年武士太田道灌奉命到江戶築城，在神田川土提一帶種了許多柳樹，柳森神社因而得名。江戶時代柳森神社參拜者眾，與新橋烏森神社、日本橋椙森神社並稱為江戶三森。社殿於1923年關東大地震時被燒毀，於1930年再建而成，至今仍保有懷舊古老的氛圍。

在柳森神社數公尺的地方有一棟「海老原商店」。海老原商店建於1928年，過去曾經是洋服店，也是柳原通的看板商店。而現在的海老原商店經過內部修復工程之後，也成為千代田區重要城市景觀建築之一。

山梨中央銀行。（圖／樂吃購！日本提供）

「丸石ビル」位在山梨中央銀行斜對面，有一棟半拱門式的羅曼式建築，宛如身在中世紀歐洲。（圖／樂吃購！日本提供）

▋神田駅東側：山梨中央銀行、丸石ビル

從神田ふれあい橋延伸到JR高架橋旁邊的這條路，後來被稱為「神田ふれあい通」，一直到神田站沿路上有許多的居酒屋和小吃店，下班時間總是人聲鼎沸。神田站東口一番商店街一帶，有許多地方銀行的東京分行，其中也包含山梨中央銀行。山梨中央銀行的前身是1874年開立的「興益社」，為服務山梨縣地方產業的官方金融機關，1877年以第九個日本國立銀行之姿改設立為「第十國立銀行」，1941年與有信銀行合併，於是山梨中央銀行就此誕生。現在的建物則是於1929年竣工。

在山梨中央銀行斜對面，有一棟半拱門式的羅曼式建築，宛如身在中世紀歐洲。這棟建物名為「丸石ビル」，其前身是太洋商會。門前有一對威風凜凜的石獅子，半拱門上刻滿了動物和植物的雕刻。丸石ビル的設計者是活躍於大正昭和時期的建築師山下壽郎，於1931年竣工。

鐮倉橋上至今仍留有約30個彈痕。（圖／樂吃購！日本提供）

▋鎌倉橋

從丸石ビル徒步約15分鐘可以走到「鐮倉橋」，過了鐮倉橋可以通往大手町。橋下流著的是日本橋川，之所以會稱為鐮倉橋，是因為江戶建城時，建造這座橋所用的石材是由鐮倉運到這裡來，這一帶也被稱為鐮倉河岸，在江戶時代肩負著河運的重要任務。1944年11月美軍開始對日本進行大規模的空襲，現在鐮倉橋的橋墩上有著大大小小約30個空襲所留下的彈痕，提醒人們戰爭的無情與可怕。

「松本家住宅主屋」這個區域從江戶到大正時代是神田青果市場，最盛時期約有一萬五千坪，經由神田川運往各地的市場。（圖／樂吃購！日本提供）

▋神田駅西側：松本家住宅主屋、神田青果市場原址

從鐮倉橋往北走回神田站西側，西口是熱鬧的商店街，沿著多町大通走約5分鐘，就會來到「松本家住宅主屋」。這個區域從江戶到大正時代是神田青果市場，最盛時期約有一萬五千坪，經由神田川運往各地的市場。當時這一帶有許多長得像松本家住宅的「八百屋」（ya-o-ya），也就是蔬果批發店，當時的「八百屋」兼具住宅和店面的功能，跟現在住商完全分離的蔬果批發市場有著極大不同。而青果市場在1923年關東大地震後全部燒毀，現在的松本家住宅主屋是1931年再建的。

左上：神田まつや蕎麦；左下：いせ源鮟鱇料理；右上：竹むら甘味処；右下：藪蕎麦。（圖／樂吃購！日本提供）

▋神田川沿岸：淡路町老舗、昌平橋

從松本家住宅主屋沿著多町大通繼續往北走，過了靖國通之後會來到淡路町老鋪，這些老鋪現在仍以餐廳的形式繼續經營著，像是「神田まつや蕎麦」、「竹むら甘味処」、「いせ源鮟鱇料理」、「藪蕎麦」等，是老屋重生、新舊並存的最佳典範。

淡路町老鋪徒步約3分鐘就可以回到「昌平橋」，從橋上可以看到美麗的紅磚瓦萬世橋，現在是文創商場「萬世橋mAAch ecute」。昌平橋另一側的風景也挺迷人，一邊是小酒館，一邊是傍水而建的民宅，從這個角度可以看到JR中央線和總武線的電車行駛而過，時間點抓對的話最多可以看到三台列車在這裡交錯。

東京的木造老建築歷經了戰爭和天災，許多重要文化資產已經消失殆盡，經由一連串的復興計劃和文物保護意識抬頭，才讓一些具有重要價值的建物得以保存下來，供世人憑弔往日的繁華風采。

(中時電子報)