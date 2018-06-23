孩子化身海龜、螃蟹 疾呼攜手守護海洋

2至3歲小朋友演出兒童劇，化身螃蟹、海龜、海星，呼籲大家不要亂丟垃圾。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
小朋友演出兒童劇，表現出滿地臭垃圾害海龜生病。（陳淑娥攝）

海洋遭垃圾侵襲日趨嚴重，海中生物生活環境慘遭威脅，「小海豚寶貝劇團」23日精心演出《攜手護海洋》兒童劇，化身傷心的螃蟹、海龜、海星等，幸好有愛心小朋友一起撿垃圾，讓海邊變得很乾淨，希望所有人類能共同守護海洋生態。

台中市社會局委託弘光科大承辦的海線托育資源中心暨親子館所成立的「小海豚寶貝劇團」，由年齡2至3歲的小朋友擔綱演出兒童劇，劇情僅短短10分鐘，但演員們可愛逗趣的模樣非常吸睛。

水果網袋變成海龜的手腳、奶瓶罐化身為演出樂器，家長與孩子共同發揮巧思，將資源回收物打造成表演用具，以實際行動帶著孩子做到資源再利用，鐙鐙媽媽說，非洲孩子很窮，他們的救生衣是用空的寶特瓶縫在衣服裡面，所以帶著孩子完成了去海邊玩水的救生衣服裝，既環保又有教育意義。

今年劇團有4位爸爸第一次跟著寶貝參與演出，從羞澀的表情到大方跟著音樂扭擺身體，親子非常投入劇情。現場很多家長表示，藉由活動讓親子有更多親密互動，肯定主辦單位的用心。

主辦單位特別設計「親子互動」的闖關遊戲，包含學習垃圾分類、搶救海星大作戰、自製環保樂器。弘光幼兒保育系主任趙蕙鈴指出，親子一起欣賞兒童劇，不但可以增加彼此互動機會，還可延伸許多好玩的親子遊戲，例如讓小朋友練習用空瓶子製作環保樂器，增加小肌肉的發展與思考能力。

(中時 )

注意！退休當沙發馬鈴薯 研究：… 越南台商攬才 搶奪流利中文外籍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。