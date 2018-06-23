孩子化身海龜、螃蟹 疾呼攜手守護海洋

2018年06月23日 11:55 中時 陳淑娥

小朋友演出兒童劇，表現出滿地臭垃圾害海龜生病。（陳淑娥攝）

海洋遭垃圾侵襲日趨嚴重，海中生物生活環境慘遭威脅，「小海豚寶貝劇團」23日精心演出《攜手護海洋》兒童劇，化身傷心的螃蟹、海龜、海星等，幸好有愛心小朋友一起撿垃圾，讓海邊變得很乾淨，希望所有人類能共同守護海洋生態。

台中市社會局委託弘光科大承辦的海線托育資源中心暨親子館所成立的「小海豚寶貝劇團」，由年齡2至3歲的小朋友擔綱演出兒童劇，劇情僅短短10分鐘，但演員們可愛逗趣的模樣非常吸睛。

水果網袋變成海龜的手腳、奶瓶罐化身為演出樂器，家長與孩子共同發揮巧思，將資源回收物打造成表演用具，以實際行動帶著孩子做到資源再利用，鐙鐙媽媽說，非洲孩子很窮，他們的救生衣是用空的寶特瓶縫在衣服裡面，所以帶著孩子完成了去海邊玩水的救生衣服裝，既環保又有教育意義。

今年劇團有4位爸爸第一次跟著寶貝參與演出，從羞澀的表情到大方跟著音樂扭擺身體，親子非常投入劇情。現場很多家長表示，藉由活動讓親子有更多親密互動，肯定主辦單位的用心。

主辦單位特別設計「親子互動」的闖關遊戲，包含學習垃圾分類、搶救海星大作戰、自製環保樂器。弘光幼兒保育系主任趙蕙鈴指出，親子一起欣賞兒童劇，不但可以增加彼此互動機會，還可延伸許多好玩的親子遊戲，例如讓小朋友練習用空瓶子製作環保樂器，增加小肌肉的發展與思考能力。

(中時 )