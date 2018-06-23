越南台商攬才 搶奪流利中文外籍生

2018年06月23日 12:00 旺報 李侑珊

第一屆越南台商企業徵才博覽會23日在台科大舉行，吸引南寶樹脂、紙業大廠正隆等近30家企業到設攤徵才，估計釋出300個工作機會；越南台灣商會聯合總會總會長許玉林表示，「中文是個大市場」，台灣培育的外籍學生，多能說寫流利的中文，從而成為日商、韓商甚至東南亞企業青睞的人才。

首屆「2018年越南台商企業攬才博覽會」，由越南台灣商會聯合總會、越南留台學生總會在台科大舉辦。教育部代理部長姚立德、立委鍾佳濱、駐台北越南經濟文化辦事處處長陳維海、越南台商總會總會長許玉林、越南台商總會前會長謝明輝皆到場參加。

姚立德表示，在台灣就學的越南學生約有7500人，台灣的大學除了提供優質高等教育環境，針對越南學生舉辦就業博覽會，能讓越生在就業上，擁有更多選擇；此外，放眼全球將近有15億人口使用中文，越南學生在台灣學習中文，同時也精進英文，能在台灣成為國際移動人才。

越南徵才博覽會有南寶樹脂、今立塑膠、正隆等製造業大廠設攤，耐德科技、國泰人壽等企業也紛紛前來參展，提供300個就業機會供畢業生選擇。在職缺方面，以產品研發人員、技術工程師、儲備幹部最熱門。

台科大校長廖慶榮表示，台科大約有100名越南學生，又以化學工程系、營建工程系、工業管理系的碩博生居多。這些越南學生在台科大培養出優秀的研發能力與實作力，不僅跟著老師做研究，也與產業界合作，不少學生希望將來可以繼續留在台灣工作，因此透過越南徵才博覽會提供媒合機會，幫助學生找到合適職缺。

許玉林則認為，大陸推行「一帶一路」戰略，換句話說就是大陸也在發展「新南向」，兩岸狀況雷同，大陸製造業與加工業同樣面臨經營問題，並且年輕一代不願意到工廠工作，與台灣同樣面臨「中等收入陷阱」，因此也需要開拓東南亞市場，尋覓人才，呈現陸資企業外移的現象。

「不可否認大陸資金多、國體大，比較有錢有能力去做，有主導的優勢」，許玉林認為，國家戰略雖重要，但吸引人才還是要落實到企業本身，「把自己練強壯比較重要」，他認為台灣無需妄自菲薄，東南亞以及其他外籍學生，在台灣求學，建立起流利的中文能力，中文是個大市場，日商、韓商以及東南亞企業，都很喜歡聘用懂中文的學生，因此台灣訓練的學生，很受亞洲各國企業的青睞。

(旺報 )