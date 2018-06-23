全國家長團體聯盟呼籲蔡政府 儘速選派適任的教育部長

2018年06月23日 12:16 中時 胡健森

蔡英文政府執意「拔管」引發社會強烈批評質疑，也導致兩任教育部長接連倒台辭職，至今仍無接任人選，全國家長團體聯盟暨各縣市家長團體23日舉行聯合記者會，呼籲蔡英文總統立即停止政治惡鬥及意識形態治國，給大家一個適任的教育部長。

全國家長團體聯盟表示，台灣當前經濟困頓、政黨惡鬥、年輕人沒有出路、人才外流，國家基礎慢慢流失與掏空，讓家長們感到憂心且憤怒，執政黨一圖己利，專注政治追殺，無能也無意提具治國良方，在野黨則無力監督及回應當前的施政亂象，造成「執政無能、在野無心、小老百姓無奈」的困境。

為此，「全家盟」聯合來自各縣市的家長團體同聲發出怒吼，要求政府應該盡速選任適格的教育部長，放棄政治任命想法，回歸教育本質，讓教育體系可以早日正常運作，同時落實大學自主，尊重大學的專業及學術自由，讓高教體系得以自由的呼吸，為台灣學術界留下優質師資與人才。

全家盟也呼籲教育部應具體落實聯合國兩公約以及兒童權利公約，保障弱勢族群的就學權益，逐年提昇教育經費的預算額度，以學生的最大利益為考量，政府也要拿出具體計畫，如何在人口數逐漸減少的趨勢下，持續努力保障學習的機會均等，不是草率地以經濟成本藉口任意地滅校減班；另外，對於日益嚴重的校園毒品氾濫問題，政府更要立即拿出具體有效的方法來因應。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，台灣當前的教育亂象不斷，沒有最壞只有更壞，不知道還要壞到什麼時候，現在是透過公開信向蔡總統反映，但到了逼不得已時也會走上街頭，展現出家長們的力量。

(中時 )