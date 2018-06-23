相信人心良善！若姚立明廖筱君說清楚 文大生不提告

文大學生23日上午發出親筆聲明，強調相信人心良善，不計畫提出告訴，只盼姚立明與廖筱君等人說明清楚，還給學生清白。（文化大學提供）

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旺報

文化大學英文系范姓女大生，擔任文大宿舍大群館館長，近日參加三立電視台「新台灣加油」節目，一時口誤，從而被名嘴姚立明及主持人廖筱君等人質疑「故意說謊」，引發軒然大波，文大學生23日上午發出親筆聲明，強調相信人心良善，不計畫提出告訴，只盼姚立明與廖筱君等人說明清楚，還給學生清白。

文大學生表示，之所以參加節目，主要是節目製作團隊在文大學生群組貼文，徵求住過大群館的學生，之所以決定上節目，「單純是認為近日的紛紛擾擾，已造成同學及學校極大的困擾」，范姓女大生身為宿舍幹部的使命感，覺得該責無旁站出來為同學說明，並為學弟妹爭取住宿的權利。

范姓女大生透過聲明表示，在宿舍事件之前，沒有參與節目錄影的經驗，以致當時壓力非常的大，造成口誤，確實是無心。因此造成紛擾，謹向大家說聲抱歉。

文大學生表示，從未參與政治性活動，也並不了解政治輿論戰的複雜，因而從未意識到，竟會因單純的敘述大群館宿舍現況、個人住宿感想（這也是當初該節目事先希望我們說明的部分），反而讓自己成為討論焦點，甚至遭姚立明老師等來賓及主持人廖筱君小姐質疑公然說謊，標題更直言「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」。

「雖然被貼上如此幾近人格謀殺的屈辱標籤，但我們始終相信人心是良善的，也應純粹是無心的誤會」，文大學生強調，並不計畫提出告訴，只盼望姚老師與廖小姐等能說明清楚，並還給他們清白。

文大學生表明，自幼父母及師長教導我們做人應誠實，在節目上所說的每一句話都發自於內心；此外，我們雖並非來自於富有家庭，在父母的支持下，卻也衣食無虞，只盼望有個安寧的就學環境。

據聲明指出，文大大群館館長范姓女大生，已規畫自下學期出國進修，另一名黃姓女大生未來也規畫出國交換進修，「我們相信這些紛紛擾擾都會平靜，更盼望這次事件，能讓學校與政府妥善處理學弟妹的住宿問題，畢竟陽明山住宿不易，宿舍的問題全國皆然，我們不願這次宿舍爭議的結果，竟是造成更多學弟妹於仰德大道通勤的危險。」

文大學生感謝文化大學師長的信任與幫助，感謝宿委會發出的聲明，感謝校友會以及外界的支持；「同時對於支持我們的網友，雖然不認識你們，但謝謝你們，你們讓我們感受到溫暖，也因此相信正義的存在。」

文大學生也提到，感謝父母與家人的支持，「因為這件事讓你們受到極大的壓力，是我們感到最內疚的，而你們的支持讓我們更勇敢」，最後希望政府與學校能妥善解決學生住宿問題，並讓校園回歸平靜，如能因為這次事件順利解決學弟妹的住宿問題，這一切都值得了。

(旺報 )

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