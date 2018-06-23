民進黨大型動員 丁守中：相信能拉抬姚文智聲勢

2018年06月23日 12:27 中時電子報 綜合報導

備戰年底選舉，民進黨台北市長參選人姚文智今晚將在民進黨中央黨部前舉辦首場大型造勢晚會。國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，為了幫姚文智造勢，相信民進黨作為執政黨一定會傾盡全力。尤其民進黨掌握中央這麼多資源，有這麼多的議員、里長，動員起來應該能發揮拉抬效果。至於台北市長柯文哲自稱年底選戰沒有人力、物力，將非常困難，丁守中則反問，「你相信嗎」？

丁守中說，柯文哲已經是「滿口政治語言」的素人，事實上，整個市府都是柯文哲的競選總部，所有市府的預算都是他的資源，市府各局處很多置入性行銷、置入都在宣傳柯文哲個人，甚至還用市府網站宣導，為他自己的LINE衝人氣。

丁守中今早前往大安森林公園參加大安區黨部黨員慶生會，包括立委蔣乃辛以及多位議員、里長參選人都同台造勢，氣氛相當熱烈。丁守中也說，面對掌握中央資源的姚文智，以及市府資源的柯文哲，國民黨如今財力早已沒有民進黨雄厚，因此必須採取另類選戰。

媒體關切立委柯智恩是否會出任競選總幹事？丁守中僅表示，各方面都有推薦人選，目前都沒有確定，將在各方面徵詢完以後，適當時間向市民報告。至於立委蔣萬安參與選舉團隊部分，丁守中則說，延請蔣萬安出任副主委一事，雙方已經談過，北市各位立委也都將出任總部副主委，一起拚選戰。

他表示，面對民進黨發動大型造勢，國民黨現在分區舉辦黨員慶生會、園遊會，也是很好的動員方式，他也會繼續深入基層、菜市場，一步一腳印，以一天起碼握一千隻手為設定目標，戒慎恐懼，全力以赴。

(中時電子報)