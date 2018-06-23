鼎泰豐5個關鍵數字 告訴你「換位思考」有多重要

2018年06月23日 12:57 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

家人聚會或帶外國友人吃飯，鼎泰豐是不少人的首選，到這裡用餐的人，會如何評價這家餐廳？財經作家紀坪說，從不同職業別對它的5個形容詞，可有趣發現創業管理思維，原來「換位思考」比努力來得更重要。

紀坪在最新著作《不換位置也要換腦袋》一書中透露，他曾與不少朋友到鼎泰豐用餐，有趣的是，談天內容會出現截然不同的數字，來評價鼎泰豐的種種。其中有5人的說法，可對比觀察。

一位老闆說：「米其林一顆星的餐廳，所以要請外國客戶吃飯，我很喜歡帶他們來這裡。」

一位主婦說：「青菜小小一盤竟然要賣快200元，我在菜市場花20元，就可以買好大一把。」

一位主管說：「員工的薪資占業績近48％，這就是為什麼這家餐廳服務品質這麼好的原因。」

一位業務說：「排隊要等30分鐘？這也太久了吧，我不想等，吃別的吃別的。」

一位饕客說：「光小籠包的黃金18摺，就能看出他們對食物的講究，所以我很喜歡光顧。」

米其林一顆星！青菜賣200元！薪資占營業額48％！等30分鐘！小籠包18摺！

紀坪指出，五個截然不同的「數字」，出於五個不同人的口中，卻都在形容同一家餐廳。做事業的老闆看見的是「價值」，持家的主婦看見的是「價格」，主管想到的是「薪資」，業務看見的是「時間」，饕客看見的是「美食」。

如果你想創業，這五個不同的面向，你該看見哪一個？有人說既然要當老闆，當然要看見「價值」，一點也沒錯。但想想顧客對於「價格」的感受不重要嗎？提出具激勵效果的「薪資」不重要嗎？考量排隊等候的「時間」不重要嗎？端出一道具吸引力的「美食」不重要嗎？

紀坪認為，這個問題如果放到30年前，答案可能比較一致，一定就是「態度」，要肯拚肯做，再加上一點點的才幹及機運，就很容易成功。但時至今日答案就不一樣了。光努力也不一定會成功的年代，抓對方向及有效方法要比起努力重要多了。

紀坪還提到，多元換位思考其實比努力更為重要，能培養出這種能力，就會像是有個哆啦A夢的百寶袋，遇到任何情況都能快速適當因應。

(中時電子報)