脫歐公投滿2年 空巴：再無結果 下一步「脫英」！

空中巴士憂慮英國的脫歐談判，已做了最壞打算。（圖/路透社）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，從脫歐公投（Brexit）後至今已2年，但英國政府與歐盟（EU）的談判卻毫無進展，讓不少跨國大企業不僅擔心，更開始感到恐慌，航空大廠空中巴士（Airbus）對於英國前景愈來愈看衰，在公布脫歐風險評估報告後，若沒有取得更好的協議，恐讓空巴的每週營業損失高達10億歐元（約352億台幣）。

千億大單！ 希臘愛琴海航空購買42架A320 neo客機
對抗波音 空巴擬推「超長版」A321XLR客機

空巴營運長威廉斯（Tom Williams）在接受英媒專訪時抱怨，處於這種不確定和真空狀態，讓空巴無所適從，若持續處於這種不確定狀態，他們恐被迫做出「重大決定」，不排除撤離英倫三島，避免企業損失過大。一旦撤離，空巴在英國的生產線上共直接僱用1.4萬人，如包含上下游廠商，恐影響多達11萬人的工作機會，成為倫敦當局最大的恐懼和威脅。

當初「滿腔熱血」的脫歐公投，卻為英國帶來了許多的無奈和不確定性，去年底更在國際貨幣基金組織（IMF）的預期報告中，被鄰居法國超越，不再是全球前五大經濟體之一。國際四大會計事務所之一的普華永道（PwC）就悲觀地預測，2050年的英國，恐怕在世界大型經濟體的排名中，將大幅下滑至第十名。

總部位於法國、諸多部門和業務也都在歐盟境內的空中巴士集團，營運長威廉斯表示，他也不希望事情會走到最糟糕的一步，但事實上，不只空巴有出走的想法，包含西門子、匯豐銀行（HSBC）等多家大型跨國企業，對選擇「光榮孤立」的英國感到疑慮，都考慮或已決定將倫敦總部移往歐洲大城市，兩害相權取其輕、藉此降低企業可能面臨的風險與損失。

(中時電子報)

文章來源：Airbus warns of threat to UK jobs from no-deal Brexit

更多精彩新聞請見國際頻道！
哈雷 vs 歐洲車？ 川普歐盟相互… 舒服最重要！英王子梅妃根喜歡大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。