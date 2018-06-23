脫歐公投滿2年 空巴：再無結果 下一步「脫英」！

2018年06月23日 12:55 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，從脫歐公投（Brexit）後至今已2年，但英國政府與歐盟（EU）的談判卻毫無進展，讓不少跨國大企業不僅擔心，更開始感到恐慌，航空大廠空中巴士（Airbus）對於英國前景愈來愈看衰，在公布脫歐風險評估報告後，若沒有取得更好的協議，恐讓空巴的每週營業損失高達10億歐元（約352億台幣）。

空巴營運長威廉斯（Tom Williams）在接受英媒專訪時抱怨，處於這種不確定和真空狀態，讓空巴無所適從，若持續處於這種不確定狀態，他們恐被迫做出「重大決定」，不排除撤離英倫三島，避免企業損失過大。一旦撤離，空巴在英國的生產線上共直接僱用1.4萬人，如包含上下游廠商，恐影響多達11萬人的工作機會，成為倫敦當局最大的恐懼和威脅。

當初「滿腔熱血」的脫歐公投，卻為英國帶來了許多的無奈和不確定性，去年底更在國際貨幣基金組織（IMF）的預期報告中，被鄰居法國超越，不再是全球前五大經濟體之一。國際四大會計事務所之一的普華永道（PwC）就悲觀地預測，2050年的英國，恐怕在世界大型經濟體的排名中，將大幅下滑至第十名。

總部位於法國、諸多部門和業務也都在歐盟境內的空中巴士集團，營運長威廉斯表示，他也不希望事情會走到最糟糕的一步，但事實上，不只空巴有出走的想法，包含西門子、匯豐銀行（HSBC）等多家大型跨國企業，對選擇「光榮孤立」的英國感到疑慮，都考慮或已決定將倫敦總部移往歐洲大城市，兩害相權取其輕、藉此降低企業可能面臨的風險與損失。

(中時電子報)