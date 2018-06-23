台灣進口英廢塑膠暴增10倍 環署：業者確有用途

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針對近日媒體報導英國塑廢膠出口至台灣年增逾10倍，環保署今日發稿回應，今年1~5月英國出口來台的廢塑膠量相較去年同期約成長2.46倍；部分進口是廠商付費購買的產業用料，並非各界誤解是將國外廢棄物進口至台灣處理。

依據環保署統計，今年1~5月進口量共計16.2萬公噸，較去年同期增加2.52倍，主要是從日本、菲律賓、美國、英國等國進口；細分進口國家，今年1~5月從英國進口廢塑膠量1.47萬公噸，相較去年同時期0.60萬公噸成長2.46倍。

環保署指出，大陸去年底開始實施禁廢令，導致屬產業用料廢塑膠國際市場價格大跌，連帶影響國內廢塑膠收購價格，國內廠商更利用跌價時大量購買進口，其中以「39151000006乙烯聚合物之廢料、剝屑及碎片」、「39152000004苯乙烯聚合物之廢料、剝屑及碎片」、「39159000900其他塑膠之廢料、剝屑及碎片」居多。

環保署進一步分析發現，以「39159000900其他塑膠之廢料、剝屑及碎片」進口量最多，平均每月2萬公噸，較去年同期0.73萬公噸，成長2.77倍；其次為「39151000006乙烯聚合物之廢料、剝屑及碎片」，平均每月0.87萬公噸，較去年同期0.34萬公噸，成長2.53倍。

環保署表示，產業用料是屬製造所需的原料，進口者無需申請許可，環保署將會同相關部會儘速查明、進口廢塑膠是否符合產業用料需求、摻雜廢棄物之情形以及是否衝擊國內二次料供需市場進行追蹤檢討。

(中時 )

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