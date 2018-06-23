毒蟲逃避警方追緝 連人帶車摔進稻田

37歲蕭姓男子因毒品案遭通緝，疑因路況不熟，加上天色昏暗，連人帶車摔進稻田裡遭警方逮捕。（李其樺翻攝）

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警方在蕭嫌機車置物箱找到改造手槍1支和子彈2顆。（李其樺翻攝）
37歲蕭姓男子因毒品案遭通緝，疑因路況不熟，加上天色昏暗，連人帶車摔進稻田裡遭警方逮捕。（李其樺翻攝）

家住台南市東山區的蕭姓男子（37歲，有毒品、槍炮、傷害前科）因毒品案通緝四處躲藏，前晚騎著懸掛變造車牌的機車在東山市區悠哉閒逛，以為萬無一失，卻仍被警方盯上，蕭某騎車加速逃逸時，不料因太過緊張，天色昏暗又路況不熟，竟衝入剛收割完的稻田裡，全身沾染泥巴狀極狼狽，隨即遭警方壓制逮捕。

白河警分局偵查隊小隊長翁慶唐、張喬凱、鄭守如、沈美瀅前（21）天晚間8時時許在東山區查緝毒品，於東山區所前路發現37歲蕭姓通緝犯騎乘懸掛CF7-977號變造車牌的機車，隨即尾隨在後準備伺機將蕭嫌逮捕。

蕭某驚覺有異，緊催油門加速逃竄，卻因為心急且加上路況不熟、天色昏暗，剎那間人車衝入稻田內，員警眼見機不可失，一擁而上將蕭嫌壓制於稻田上，並於身上查扣第二級毒品安非他命1.48公克。

警方另於倒地機車前置物箱查獲改造手槍1枝、子彈2顆，全案詢後依違反槍炮彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例及偽造文書罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )

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