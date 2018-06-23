母嬰同室壓力大 衛福部修改政策「鼓勵取代強迫」

2018年06月23日 13:28 中時 倪浩倫

產婦鬆口氣！為提高母乳哺育，衛福部國健署2001年起，把「24小時母嬰同室」作為母嬰親善醫院的「必要評鑑項目」，卻遭批評此舉根本會「累死媽媽」，甚至增加媽媽的罪惡感；國健署今指出，7月起，將該項目首度改為「加分項目」，「母嬰同室」時間也改朝12小時做努力。

統計指出，我國6個月以下嬰兒的純母乳哺育率逼近45％，比全球平均的38％高出不少，國健署也不斷宣導親餵母乳的好處，包括增加寶寶免疫力、降低未來肥胖比例，也能加速產婦身材恢復。

由於國外研究指出，「母嬰同室」是影響產婦成功哺餵母乳的關鍵，國健署也自2001年，推動母嬰親善醫院認證，其中「24小時母嬰同室」是認證的必評項目之一；截至今年，全台共180家醫院獲得認證，並獲衛福部補助：收治的孕婦、每次產檢20元。

然而，該項政策數年來卻飽受抨擊，認為產婦正值身體最虛弱的期間，就硬把寶寶帶過來，不僅身體負擔大，若因身體過於虛弱而無法哺餵，更會造成心理極大壓力；有醫師砲轟「這是神經病想出來的」，台灣女人連線日前也透過調查指出，高達75％育齡女性認為「不需要、或應由產婦自己決定」。

為此，國健署決定修改政策，今年7月起，「24小時母嬰同室」，將從母嬰親善醫院認證的必評項目，改為加分項目；此外，現有的《母乳哺育教戰手冊》也將在本月底更新．名稱拿掉教戰2字、改為《母乳哺育手冊》，「署長的話」裡，首次加入「尊重媽媽自主選擇及意願」，母乳宣言中的「母乳是媽媽與寶寶愛的約定」也遭拿掉。

國健署長王英偉說，這些改變是回歸醫療層面，也就是「尊重病人選擇」，但不代表就不推母乳哺育，未來仍會透過充分的衛教宣導，讓醫護人員跟產婦告知「哺餵母乳對母嬰雙方的好處」，讓產婦保有選擇權利。

王英偉坦言，過去列為必評項目時，確實會讓部分醫院過於積極，認為「一定要達到」，進而帶給醫護人員和產婦壓力；他認為，現在將母嬰同室改為加分項目後，對長遠的母乳哺育率來看，具正向效果，在同樣充分宣導母乳好處的情況下，新制能減輕產婦壓力，可能因此提高親餵母乳的意願。

(中時 )