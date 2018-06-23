馬英九出席復興崗校友會活動 應允參加路跑

2018年06月23日 13:36 中時 鄭舲 、 姚志平

前總統馬英九23日出席復興崗校友會會員大會，並在致詞時表示他爬過合歡山與玉山，最大感動就是國旗歌第1句「山川壯麗、物產豐隆、炎黃世胄、東亞稱雄」，到3000公尺以上高山才知道意境。（姚志平攝）

前總統馬英九23日出席復興崗校友會會員大會，對於蔡英文總統最近在完成軍公教年金改革時，發言提及馬英九猶豫沒做的事，馬英九僅回應表示他該講的都已經講過了。（姚志平攝）

軍人年改案通過，總統蔡英文表示她能深刻體會前總統馬英九當年猶豫的原因，外界認為是把責任歸咎於前朝。馬英九今出席中華民國復興崗校友會第3屆會員代表大會，被問及蔡英文將年改問題矛頭指向馬政府，僅回應「我的發言人都答覆過了，我沒有補充。」

馬英九致詞時表示，他爬過合歡山與玉山，最大感動就是國旗歌第一句「山川壯麗、物產豐隆、炎黃世胄、東亞稱雄」，到3千公尺以上高山才知道意境。馬英九說，雖然國旗歌是在統治大陸時期所寫，但在大陸，只有青康藏高原才有3千公尺以上高峰。台灣3千公尺以上高山峻嶺多，不論合歡山主峰與玉山主峰他都爬過，「那個感覺完全不一樣」。

馬英九也說，他當兵時在海軍後勤司令部，曾受邀到政戰部門做過很多演講，退伍還獲優秀教官，與政戰系統勉強沾邊。馬英九還公開應允，將參加復興崗校友會9月8日在石門水庫舉辦的路跑，要跑出健康，跑出中華民國富強。

(中時 )