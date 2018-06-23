623晚會不找吳音寧站台？ 姚文智：因為人性

2018年06月23日 13:45 中時電子報 邱文秀

姚文智今將舉辦623造勢晚會。（資料照/王英豪攝）

民進黨北市長參選人姚文智今舉辦首場大型造勢晚會，日前他在上政論節目《鄭知道了》時，提到北農總經理吳音寧，姚文智認為柯文哲市長藉由吳音寧在操縱藍綠，他看破手腳。因此雖然很讚賞吳音寧，但他不會邀請吳來參加623晚會幫忙站台。因為姚文智認為他應該要保護吳音寧，不能讓她捲入藍綠惡鬥。有很多人建議他叫來吳音寧站台，他都說不要，不要讓柯文哲想要的藍綠鬥爭超越了超越人性，那是人性，政治不要搞成這樣。

姚文智參加政論節目《鄭知道了》大談政見，也談論北農總經理吳音寧。他表示，我們都看得出柯市長，想要藉由吳音寧在那裏操縱藍綠。後來證明吳音寧其實經營北農經營的很好，也不是一個誤闖叢林的白兔。，其實過去很有歷練。

姚文智說，他知道的是如果我要很快加入戰局，我其實是害了吳音寧，或許我在政治上有好處，但我覺得不應該，我應該要保護吳音寧。他說，自己說這番話也被網路年輕人的顧問說他死定了，竟然去支持吳音寧。

姚文智表示，但他說自己就是說實話，他對吳音寧的看法就是這樣，也不該去利用她。雖然623晚會很多人說應該找吳音寧來站台，因為現在很多人想要支援她。但姚文智都說不要，因為不要讓柯文哲想要的藍綠鬥爭，超越了專業，超越人性。他強調「那是人性」。

姚文智最後表示，不要政治搞成這樣，其實這個事情上都已經看破了柯文哲的手腳。

(中時電子報)