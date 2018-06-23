林為洲民調勝楊文科 吳敦義：求勝為最高目標

國民黨主席吳敦義（中）23日出席復興崗校友會會員大會，並呼籲在場人士支持桃園市長參選人陳學聖（左）、基隆市長參選人謝立功（右）。（姚志平攝）

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國民黨主席吳敦義（中）23日出席復興崗校友會會員大會，對於國民黨新竹縣長提名爭議，吳敦義強調相關決定是依照5月30日中常會決定「稍微修正一下」，那就是在協商共同努力後，沒有辦法了，才會採用民調方法產生提名人選，一切「會以求勝利為最高目標」。（姚志平攝）

國民黨新竹縣長提名爭議持續延燒，未獲提名的國民黨立委林為洲昨公布民調，結果顯示林為洲民調勝過黨中央提名的楊文科。國民黨主席吳敦義今受訪被問及此事，吳敦義說，黨已經依照5月30日中常會決定，稍微修正一下，就是在協商共同努力後，沒有辦法了，才是採用民調的方法。媒體追問但林為洲民調比較高？吳敦義回應，「我們會以求勝利為最高目標。」

吳敦義今出席中華民國復興崗校友會活動，比前總統馬英九晚了一個半小時才到場。吳敦義致詞時說，政戰學校是國軍政制作戰搖籃，是經國先生特別創立，他對國家的貢獻，包括十大建設、十大革新，讓中華民國成為亞洲四小龍經濟第一名的國家，以及「反貪禁奢」現在在全世界都成為顯學。

吳敦義也提及年改問題，他說，如果拚經濟，藏富於民，國家也會富有；如果把這超過4兆以上的四大基金，不要說跟新加坡淡馬錫主權基金那麼會操盤，十年平均都是兩位數成長；不要說那麼厲害，要達到十年平均有十趴的收入，但是也不要只有負0.2%至正0.5%的回報，這個的確需要我們國家，執政的政府，把過去N年以上累積的做通盤檢討。

吳敦義表示，如果能讓民眾都能夠拚經濟，逐漸富有，4兆基金能夠有很好的操盤成效，我們應該在軍改、軍公教警消勞這些的年改，就可以做比較良善、溫和、合理的處理。

(中時 )

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