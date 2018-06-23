2018年捷克國際發明展 台灣連奪6金

2018年06月23日 13:51 旺報 李侑珊

建國科大師生以運動員背景設計出「可車削胎紋之直排輪鞋組」。（中華創新發明學會提供）

2018年由捷克專利局、WIPO世界智慧財產權組織等官方主辦的「捷克國際發明展」台灣時間23日清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得6金3銀1銅，以及1座大會特別獎，獲獎數量位居全球第三。

台灣代表團，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年共有來自美國、俄羅斯、波蘭、阿拉伯聯合大公國、中國、台灣、印尼等共22國，近200件發明品參加，最後由捷克拿到第一，波蘭第二，台灣代表團拿到6金3銀1銅 1大會特別獎，獲得第三。

空軍航空技術學院教授徐子圭，歷經5年，利用噴射機噴流原理研發導流器，讓風力發電機的風扇再「微乎其微」的風，也能克服摩擦力啟動，未來可造福國內外中小企業並前進東南亞，一面金牌。

徐子圭日前才接受總統蔡英文接見，表揚其在發明展表現，這次再度與屏科大校長戴昌賢等人，一起發明「全天候具尾噴流導引風力發電機」。徐子圭表示，一般風力發電的風扇要啟動運轉，要有最低風速每秒4公尺以上才能克服摩擦力，但西濱公路沿途有不少風車，常面臨無風狀況導致無法轉動。他運用空軍飛機設計背景，設計出在風扇上埋入噴射導流器，只要每秒兩公尺的微弱風速，就能產生風速；此外還有「空氣煞車」，一旦風扇轉速超過每秒25公尺，就會「關斷風速」，避免引擎燒毀。

建國科技大學的運動健康與休閒系教師謝文芳與學生，也利用運動背景，針對直排輪輪子光滑，遇到水窪就容易滑倒，發明「可車削胎紋之直排輪鞋組」。建國科大副研發長周波表示，該削胎紋器體積小，平時裝置在任何品牌直排輪上，一旦下雨就拆卸割出排水線，可以排水、增加摩擦力，不僅可預防滑倒，使用者速度完全不受影響，發明獲得銀牌。

而去年以「QMAX復元枕」一路橫掃俄羅斯等各大國際發明展金牌，這次再度在捷克拿到金牌。七十歲復健師洪斯文與兒子洪其偉花了8年、2400萬元，研發出有復健功能的輔具枕頭，洪斯文表示，QMAX復元枕經過陽明大學與慈濟大學博士團隊測試，證實可以改善副交感神經表現。

此外，同樣獲得金牌獎的還有大葉大學蔡渙良、黃榮賡、許嘉中發明的「具成本效益佳及自動監測、評估和告警功能的太陽光電監控系統」；樹德科技大學陳文亮和朱修毅、張家瑜研發的「火災逃生警示裝置」等。而來自產業的三鼎生物科技股份有限公司則以「幹細胞再生毛髮技術平台之發明」拿到金牌以及最大獎項「大會特別獎」。

(旺報 )