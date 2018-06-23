台大醫院出包! 腎臟醫師：洗腎接錯管線 致死率極低

2018年06月23日 14:13 中時 倪浩倫

台大醫院加護病房今日遭傳出洗腎管路出包事件，將本應接RO逆滲透水的孔洞，誤接到一般的自來水，共計6名患者受影響，其中1人在數天後死亡，但經院方初步判斷，死亡原因應和管路接錯無關；專家指出，類似意外事件在歐美、香港、越南都曾發生，但發生次數都相當少，若有即時發現補救，死亡機率極低。

對此事件，《中時》數度致電台大醫院，目前尚未獲得院方回應。

據《聯合晚報》報導，台大醫院加護病房疑似因洗腎機器接孔處標示不清，導致本應插入RO逆滲透水的管路，不慎用到另一條未經處理的一般自然水管線，醫護人員在發現接錯後，立刻換回正確管線，同時向院方報告。

該起事件中，共有6名重症患者受影響，其中1人在數日後過世，由於時間點相當接近、敏感，引發家屬質疑，但經院方初步研判，患者死因應和自身重症有關，和管線接錯應無太大關聯。

腎臟醫學會理事長盧國城說，一般自來水可能清潔度不夠，有一些細菌殘留和微量金屬，所以洗腎時，必須要用無菌的RO逆滲透水，才不會引起感染。

但盧國城強調，一般的洗腎院所，不太會出現管線接錯的問題，「因為管線不會換來換去」，只有需要緊急洗腎的加護病房，才有可能發生；他說，類似的管路接錯意外事件，過去在歐美、香港、越南都曾發生，但發生次數都相當少，若即時發現，趕快把管線接回正確位置即可，患者的身體若超過2天才出狀況，便應該是本身的慢性疾病造成。

(中時 )