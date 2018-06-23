梅雨季創最慘雙紀錄！ 最晚到還空梅

今年梅雨大遲到還是空梅？(圖/本報資料照)

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中時電子報

今年的梅雨季創最慘雙紀錄，不僅是19年來梅雨滯留鋒面最晚報到，還是14年來首次「空梅」，5、6月平均累積雨量，低於過去30年平均值，其中5月單月的降雨量更只有平均值的4分之1，梅雨來得晚又少，讓全台水情拉警報。

中央氣象局表示每年的5、6月份台灣進入「梅雨季」，不過今年梅雨季雨量卻少的可憐。預報員顏增璽表示，今年的梅雨滯留鋒是近19年來最晚報到的一次，以往在5月份開始梅雨鋒面會與西南氣流配合，形成梅雨滯留鋒，為台灣帶來豐沛雨量，由於今年西南季風大遲到，才會讓梅雨季差點來不了。

此外，氣象局並無明確定義「空梅」，空梅一詞的出現是因為學術研究單位在做統計研究時出現的用詞。但氣象局也另將空梅解釋成「當年梅雨量少，可能造成缺水、乾旱，且要以過去30年5月、6月的平均降雨量範圍作為標準，若是當年的梅雨量少於平均值，就會被認定為是空梅」。

據氣象局資料顯示，過去30年的5月平均值206.7毫米與6月平均值295.8毫米，對比今年5月平均雨量僅47.8毫米、6月287.5毫米，一增一減後今年的梅雨雨量還是較以往低。不過顏增璽說，今年5、6月降雨量平均值與過去30年相比的確比較少，但對於接下來幾天的午後雷陣雨也相當樂觀，多少可以減緩乾旱的發生。

(中時電子報)

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