畢業分手 16歲初戀男安平海邊尋短

消防人員以大哥哥的身份勸導想投海尋短的男國中生，人生路還很長，不要為情想不開。（和緯消防分隊提供）

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畢業也是分手時，吳姓男國中生6月剛畢業，初戀女友立刻提分手，情竇初開的他無法接受，23日中午竟搭計程車跑到安平區觀夕平台想投海尋短，他在大海載浮載沈時碰上正宣導防溺的和緯消防分隊人員，及時將他救回岸上，請警員將他帶回派出所。

16歲的吳男家住永康區，6月剛從國三校園畢業，但交往1年多的女友立刻提分手，令他南以接受，這兩天挽回感情不成，23日中午自己搭計程車到安平區觀夕平台尋短。

和緯消防分隊隊員簡晨翰、林佑彝正在岸邊執行假日宣導防溺，看見吳男一面滑手機，一面獨自走入大海，感覺不尋常，直到他離岸10公尺，在大海中載浮載沈，消防人員驚覺不妙，衝入大海將他救回岸上。

全身已成落湯雞的吳男遭救後仍表情哀怨，起初不發一語，在消防人員關心下，只說來岸邊散心，後來才說跟初戀女友分手，想到戀情無法挽回，一時想不開想結束生命。

消防人員確認吳男無大礙，通知警員到場，將吳男帶回派出所安撫，通知吳父前來，他父親到場時表情嚴肅，未苛責兒子，警方勸他還年輕，未來還有很多找對象的機會，不要亂想，開導他之後，讓父親將他帶回家。

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