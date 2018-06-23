慘烈沖繩戰役73年 安倍發誓不讓戰爭重演

2018年06月23日 14:52 中時電子報 李靖棠

據朝日新聞報導，每年6月23日，對沖繩居民來說，是他們紀念在二戰過世親人的日子，又被稱為「慰靈之日」（慰霊の日）。每年的這一天，遺族們都會自發地，聚集在糸滿市摩文仁地區的和平基石前，展開悼念過世者的紀念儀式。雖然73年過去了，但那場血腥且殘忍的記憶，卻始終是當地居民無法抹去的痛。

首相安倍晉三（Abe Shinzo）也親自主持儀式，並向罹難者牌位獻花致意，他在演說中表示，「當年在沖繩土地上，因為殘酷的戰爭奪走20多萬人的性命。如今得來不易的和平與繁榮，背後深藏著當年沖繩人民的痛楚和苦難。在此鄭重在英靈面前發誓，我（安倍）將盡全力避免戰爭再度發生！」

沖繩的和平基石上刻滿密密麻麻的名字，當年沖繩戰役共造成兩國軍人和平民共20多萬死亡。（圖/美聯社）

和平基石上刻滿密密麻麻的罹難者姓名，今年紀念儀式前，又新刻上了58個新名字，讓石碑和姓名，靜靜地提醒後代，那場從1945年4月1日開始、為期兩個多月的沖繩島戰役，是如何讓美日兩軍和無辜的沖繩居民受害，最終導致20多萬人死亡，可說是太平洋戰爭中最血腥的一役。

沖繩島戰役後，多名被俘虜的日軍被美國集中管理。（圖/美國國會圖書館）

二次大戰的太平洋戰區，隨著盟軍漫長的跳島戰術，逐步逼近日本本土。美軍集結大批部隊和裝備，包含陸軍第10軍團的5個師、海軍陸戰隊3個師，以及海軍、空軍和兩棲部隊的海空火力支持下，以代號「冰山行動」，於1945年3月26日開始，從慶良間群島登陸，拉開了沖繩戰役的序幕。然而從戰爭初期，就在沖繩各島佈下重裝防禦的日軍，確實讓登陸後的美軍部隊吃盡苦頭，在日文的記載中稱之為「鐵雨」（鉄の雨），可以明顯感受猛烈的槍林彈雨。

一隊美軍經過多名死亡日軍的陣地。（圖/美國國防部）

然而，海上作戰在擊沉超級戰艦大和號後，沖繩戰役全數集中於陸地作戰，但不只是離島艱難，即便進入了琉球古城首里，美軍仍遭遇有如巷戰般，只能緩步推進。兩軍在長年的仇恨與怨氣下，在此役中明顯呈現出來，雙方對峙經常是以最慘忍的方式來嘗試消滅對方，不僅讓士兵傷亡人數快速增加，也讓沖繩各地的平民飽受死亡威脅。在美軍優勢武力壓制下，沖繩島在6月21日陷落，駐守日軍進行最後一次萬歲衝鋒後，日軍司令官牛島滿中將切腹，留下副官八原博通上校為見證者。

1945年的沖繩島戰役，美軍在此又一次陷入困境。圖為向前突進的兩名美軍海軍陸戰隊員。（圖/美國國家檔案館）

戰後統計，美軍傷亡人數高達84,000多名，其中14,000人死亡或失蹤，人數是在硫磺島（Battle of Iwo Jima）和瓜達爾卡納爾島（Guadalcanal Campaign）戰役總和的兩倍之多，被稱為美軍在太平洋戰區經歷過最慘烈的一場戰役。日軍則有近10.7萬人傷亡、7,400人被俘，更多的是選擇切腹或引爆手榴彈自盡。而受到戰火牽連的平民，美軍在戰後統計，約有142,058名平民傷亡，其中在生還者事後回憶中提到，不少平民是在日軍恐嚇或脅迫下，被迫自盡或集體自盡。包含曾獲諾貝爾文學獎的作家大江健三郎，都曾與居民向日本政府抗議，最終法院承認，當年軍隊參與和製造對平民的集體自盡為事實。

在沖繩島戰役中，從海上向沖繩攻擊的美軍「新墨西哥級」BB-42 愛達荷號戰艦。（圖/美國海軍）

一場戰役讓整個沖繩島九成建築全毀，原先美麗的熱帶島嶼，也一度成為爛泥、腐爛和蟲子遍地的傷心地。與日本受盟軍間接管制不同，美軍在沖繩成立琉球政府管理，直到1972年才將主權移交回日本政府。對於這段歷史，1965年琉球官方成立沖繩戰跡公園，而在當地居民和像大江健三郎等名人堅持下，於1995年於最後的戰場、糸滿市摩文仁地區豎立刻有陣亡名單的「和平基石」，以此紀念且憑弔前人，也提醒後人和平得來不易。

(中時電子報)