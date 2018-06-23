慘烈沖繩戰役73年 安倍發誓不讓戰爭重演

據朝日新聞報導，每年6月23日，對沖繩居民來說，是他們紀念在二戰過世親人的日子，又被稱為「慰靈之日」（慰霊の日）。每年的這一天，遺族們都會自發地，聚集在糸滿市摩文仁地區的和平基石前，展開悼念過世者的紀念儀式。雖然73年過去了，但那場血腥且殘忍的記憶，卻始終是當地居民無法抹去的痛。
首相安倍晉三（Abe Shinzo）也親自主持儀式，並向罹難者牌位獻花致意，他在演說中表示，「當年在沖繩土地上，因為殘酷的戰爭奪走20多萬人的性命。如今得來不易的和平與繁榮，背後深藏著當年沖繩人民的痛楚和苦難。在此鄭重在英靈面前發誓，我（安倍）將盡全力避免戰爭再度發生！」
【SNS更新】「今日の私たちの平和と繁栄は、沖縄の人々の、筆舌に尽くしがたい苦難と癒えることのない深い悲しみの上にある。そのことを深く噛み締めながら、戦争の惨禍を二度と繰り返さない。」総理メッセージの全文はhttps://t.co/McJkKshHSlhttps://t.co/OPIuPAIpDf pic.twitter.com/ueRMp1Umqx— 首相官邸 (@kantei) 2018年6月23日
和平基石上刻滿密密麻麻的罹難者姓名，今年紀念儀式前，又新刻上了58個新名字，讓石碑和姓名，靜靜地提醒後代，那場從1945年4月1日開始、為期兩個多月的沖繩島戰役，是如何讓美日兩軍和無辜的沖繩居民受害，最終導致20多萬人死亡，可說是太平洋戰爭中最血腥的一役。
二次大戰的太平洋戰區，隨著盟軍漫長的跳島戰術，逐步逼近日本本土。美軍集結大批部隊和裝備，包含陸軍第10軍團的5個師、海軍陸戰隊3個師，以及海軍、空軍和兩棲部隊的海空火力支持下，以代號「冰山行動」，於1945年3月26日開始，從慶良間群島登陸，拉開了沖繩戰役的序幕。然而從戰爭初期，就在沖繩各島佈下重裝防禦的日軍，確實讓登陸後的美軍部隊吃盡苦頭，在日文的記載中稱之為「鐵雨」（鉄の雨），可以明顯感受猛烈的槍林彈雨。
然而，海上作戰在擊沉超級戰艦大和號後，沖繩戰役全數集中於陸地作戰，但不只是離島艱難，即便進入了琉球古城首里，美軍仍遭遇有如巷戰般，只能緩步推進。兩軍在長年的仇恨與怨氣下，在此役中明顯呈現出來，雙方對峙經常是以最慘忍的方式來嘗試消滅對方，不僅讓士兵傷亡人數快速增加，也讓沖繩各地的平民飽受死亡威脅。在美軍優勢武力壓制下，沖繩島在6月21日陷落，駐守日軍進行最後一次萬歲衝鋒後，日軍司令官牛島滿中將切腹，留下副官八原博通上校為見證者。
戰後統計，美軍傷亡人數高達84,000多名，其中14,000人死亡或失蹤，人數是在硫磺島（Battle of Iwo Jima）和瓜達爾卡納爾島（Guadalcanal Campaign）戰役總和的兩倍之多，被稱為美軍在太平洋戰區經歷過最慘烈的一場戰役。日軍則有近10.7萬人傷亡、7,400人被俘，更多的是選擇切腹或引爆手榴彈自盡。而受到戰火牽連的平民，美軍在戰後統計，約有142,058名平民傷亡，其中在生還者事後回憶中提到，不少平民是在日軍恐嚇或脅迫下，被迫自盡或集體自盡。包含曾獲諾貝爾文學獎的作家大江健三郎，都曾與居民向日本政府抗議，最終法院承認，當年軍隊參與和製造對平民的集體自盡為事實。
一場戰役讓整個沖繩島九成建築全毀，原先美麗的熱帶島嶼，也一度成為爛泥、腐爛和蟲子遍地的傷心地。與日本受盟軍間接管制不同，美軍在沖繩成立琉球政府管理，直到1972年才將主權移交回日本政府。對於這段歷史，1965年琉球官方成立沖繩戰跡公園，而在當地居民和像大江健三郎等名人堅持下，於1995年於最後的戰場、糸滿市摩文仁地區豎立刻有陣亡名單的「和平基石」，以此紀念且憑弔前人，也提醒後人和平得來不易。
(中時電子報)